إعلام: وزير الدفاع الكويتي مستمر في منصبه وتصويت البرلمان على الثقة فيه لصالحه

ووفقا لجريدة القبس الكويتية فإن مصدرا حكوميا أكد أن "نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، مستمر على رأس الوزارة".ونفى المصدر ما تم تناقله عبر وسائل إعلامية من عزم وزير الدفاع على الاستقالة بسبب الاستجواب الذي وجهه له أحد النواب في مجلس الأمة.ونقلت تقارير إعلامية أن عدد من أيد داخل مجلس الأمة طرح الثقة في وزير الدفاع الكويتي وصل إلى 19 نائبا، فيما أكد البعض أن موقفهم يتحدد عقب تأكيد الوزير خلال الجلسة التزامه بالفتوى الشرعية الخاصة بالتحاق المرأة بالجيش الكويتي.وكان أحد نواب المجلس قد تقدم بطلب لاستجواب وزير الدفاع الكويتي، وقبل الوزير الاستجواب وشهدت الجلسة حالة من الجدل حول قرار الوزير إلحاق النساء بالجيش الكويتي، ثم تراجعه عن هذا القرار وانتظار الفتوى الشرعية بهذا الأمر، إضافة لقضايا أخرى تتعلق ببعض صفقات السلاح.
ونفى المصدر ما تم تناقله عبر وسائل إعلامية من عزم وزير الدفاع على الاستقالة بسبب الاستجواب الذي وجهه له أحد النواب في مجلس الأمة.
وتوقع المصدر أن يدخل الوزير الكويتي الجلسة المحددة لطرح الثقة فيه يوم الأربعاء المقبل وهو ضامن لأغلبية مريحة تؤيد بقاءه في منصبه.
ونقلت تقارير إعلامية أن عدد من أيد داخل مجلس الأمة طرح الثقة في وزير الدفاع الكويتي وصل إلى 19 نائبا، فيما أكد البعض أن موقفهم يتحدد عقب تأكيد الوزير خلال الجلسة التزامه بالفتوى الشرعية الخاصة بالتحاق المرأة بالجيش الكويتي.
وكان أحد نواب المجلس قد تقدم بطلب لاستجواب وزير الدفاع الكويتي، وقبل الوزير الاستجواب وشهدت الجلسة حالة من الجدل حول قرار الوزير إلحاق النساء بالجيش الكويتي، ثم تراجعه عن هذا القرار وانتظار الفتوى الشرعية بهذا الأمر، إضافة لقضايا أخرى تتعلق ببعض صفقات السلاح.