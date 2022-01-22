https://arabic.sputniknews.com/20220122/إعلام-وزير-الدفاع-الكويتي-مستمر-في-منصبه-وتصويت-البرلمان-على-الثقة-فيه-لصالحه-1056827027.html

إعلام: وزير الدفاع الكويتي مستمر في منصبه وتصويت البرلمان على الثقة فيه لصالحه

إعلام: وزير الدفاع الكويتي مستمر في منصبه وتصويت البرلمان على الثقة فيه لصالحه

نقلت تقارير إعلامية عن مصادر في الحكومة الكويتية أن وزير الدفاع الكويتي، حمد جابر العلي، مستمر في منصبه، وأنه لا صحة لنيته الاستقالة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T07:02+0000

2022-01-22T07:02+0000

2022-01-22T07:02+0000

مجلس الامة

سحب الثقة

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ووفقا لجريدة القبس الكويتية فإن مصدرا حكوميا أكد أن "نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، مستمر على رأس الوزارة".ونفى المصدر ما تم تناقله عبر وسائل إعلامية من عزم وزير الدفاع على الاستقالة بسبب الاستجواب الذي وجهه له أحد النواب في مجلس الأمة.ونقلت تقارير إعلامية أن عدد من أيد داخل مجلس الأمة طرح الثقة في وزير الدفاع الكويتي وصل إلى 19 نائبا، فيما أكد البعض أن موقفهم يتحدد عقب تأكيد الوزير خلال الجلسة التزامه بالفتوى الشرعية الخاصة بالتحاق المرأة بالجيش الكويتي.وكان أحد نواب المجلس قد تقدم بطلب لاستجواب وزير الدفاع الكويتي، وقبل الوزير الاستجواب وشهدت الجلسة حالة من الجدل حول قرار الوزير إلحاق النساء بالجيش الكويتي، ثم تراجعه عن هذا القرار وانتظار الفتوى الشرعية بهذا الأمر، إضافة لقضايا أخرى تتعلق ببعض صفقات السلاح.

https://arabic.sputniknews.com/20220118/نواب-يطلبون-بالتصويت-على-حجب-الثقة-عن-وزير-الدفاع-الكويتي-بعد-استجوابه-في-البرلمان-1056492458.html

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مجلس الامة, سحب الثقة