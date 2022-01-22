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https://arabic.sputniknews.com/20220122/إعلام-وزير-الدفاع-الكويتي-مستمر-في-منصبه-وتصويت-البرلمان-على-الثقة-فيه-لصالحه-1056827027.html
إعلام: وزير الدفاع الكويتي مستمر في منصبه وتصويت البرلمان على الثقة فيه لصالحه
إعلام: وزير الدفاع الكويتي مستمر في منصبه وتصويت البرلمان على الثقة فيه لصالحه
نقلت تقارير إعلامية عن مصادر في الحكومة الكويتية أن وزير الدفاع الكويتي، حمد جابر العلي، مستمر في منصبه، وأنه لا صحة لنيته الاستقالة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T07:02+0000
2022-01-22T07:02+0000
مجلس الامة
سحب الثقة
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ووفقا لجريدة القبس الكويتية فإن مصدرا حكوميا أكد أن "نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، مستمر على رأس الوزارة".ونفى المصدر ما تم تناقله عبر وسائل إعلامية من عزم وزير الدفاع على الاستقالة بسبب الاستجواب الذي وجهه له أحد النواب في مجلس الأمة.ونقلت تقارير إعلامية أن عدد من أيد داخل مجلس الأمة طرح الثقة في وزير الدفاع الكويتي وصل إلى 19 نائبا، فيما أكد البعض أن موقفهم يتحدد عقب تأكيد الوزير خلال الجلسة التزامه بالفتوى الشرعية الخاصة بالتحاق المرأة بالجيش الكويتي.وكان أحد نواب المجلس قد تقدم بطلب لاستجواب وزير الدفاع الكويتي، وقبل الوزير الاستجواب وشهدت الجلسة حالة من الجدل حول قرار الوزير إلحاق النساء بالجيش الكويتي، ثم تراجعه عن هذا القرار وانتظار الفتوى الشرعية بهذا الأمر، إضافة لقضايا أخرى تتعلق ببعض صفقات السلاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/نواب-يطلبون-بالتصويت-على-حجب-الثقة-عن-وزير-الدفاع-الكويتي-بعد-استجوابه-في-البرلمان-1056492458.html
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مجلس الامة, سحب الثقة

إعلام: وزير الدفاع الكويتي مستمر في منصبه وتصويت البرلمان على الثقة فيه لصالحه

07:02 GMT 22.01.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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نقلت تقارير إعلامية عن مصادر في الحكومة الكويتية أن وزير الدفاع الكويتي، حمد جابر العلي، مستمر في منصبه، وأنه لا صحة لنيته الاستقالة.
ووفقا لجريدة القبس الكويتية فإن مصدرا حكوميا أكد أن "نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، مستمر على رأس الوزارة".
الشيخ نواف الأحمد في مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
نواب يطالبون بالتصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع الكويتي بعد استجوابه في البرلمان
18 يناير, 14:22 GMT
ونفى المصدر ما تم تناقله عبر وسائل إعلامية من عزم وزير الدفاع على الاستقالة بسبب الاستجواب الذي وجهه له أحد النواب في مجلس الأمة.
وتوقع المصدر أن يدخل الوزير الكويتي الجلسة المحددة لطرح الثقة فيه يوم الأربعاء المقبل وهو ضامن لأغلبية مريحة تؤيد بقاءه في منصبه.
ونقلت تقارير إعلامية أن عدد من أيد داخل مجلس الأمة طرح الثقة في وزير الدفاع الكويتي وصل إلى 19 نائبا، فيما أكد البعض أن موقفهم يتحدد عقب تأكيد الوزير خلال الجلسة التزامه بالفتوى الشرعية الخاصة بالتحاق المرأة بالجيش الكويتي.
وكان أحد نواب المجلس قد تقدم بطلب لاستجواب وزير الدفاع الكويتي، وقبل الوزير الاستجواب وشهدت الجلسة حالة من الجدل حول قرار الوزير إلحاق النساء بالجيش الكويتي، ثم تراجعه عن هذا القرار وانتظار الفتوى الشرعية بهذا الأمر، إضافة لقضايا أخرى تتعلق ببعض صفقات السلاح.
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