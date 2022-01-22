إعلان نتائج قرعة الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022... فيديو

10 منتخبات و5 بطاقات فقطوتأهلت 10 منتخبات، من بينها 4 فرق عربية للمرحلة النهائية لتصفيات المونديال، بعدما تصدرت مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالتصفيات.وتم توزيعها على مستويين، بناء على التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.تصنيف المنتخبات:المستوى الأول: السنغال - المغرب - تونس - الجزائر - نيجيريا.المستوى الثاني: مصر - الكاميرون - غانا - مالي - الكونغو الديمقراطية.مباراتان "ذهاب وعودة"ويلتقي كل منتخب من المستوى الأول مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتين ذهاب وعودة خلال الفترة من 24 حتى 29 مارس/أآذار المقبل.وتجرى مباريات الذهاب بملاعب منتخبات المستوى الثاني، فيما تقام مواجهات الإياب الحاسمة بملاعب منتخبات المستوى الأول.وما يزيد من إثارة مواجهات المرحلة الأخيرة من التصفيات، هو أن جميع المنتخبات المتأهلة لهذا الدور سبق لها المشاركة في المونديال، باستثناء المنتخب المالي، الذي لا يزال يبحث عن ظهوره الأول في كأس العالم.نتيجة القرعة1- مصر × السنغال2- الكاميرون × الجزائر3- غانا × نيجيريا4- الكونغو × المغرب5- مالي × تونس
أعلنت مساء اليوم السبت، نتائج قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بدولة قطر، والتي جرت بمدينة دوالا الكاميرونية، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون.
10 منتخبات و5 بطاقات فقط
وتأهلت 10 منتخبات، من بينها 4 فرق عربية للمرحلة النهائية لتصفيات المونديال، بعدما تصدرت مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالتصفيات.
وتم توزيعها على مستويين، بناء على التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
تصنيف المنتخبات:
المستوى الأول: السنغال - المغرب - تونس - الجزائر - نيجيريا. المستوى الثاني: مصر - الكاميرون - غانا - مالي - الكونغو الديمقراطية.