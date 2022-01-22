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إقليم كردستان العراق.. السابع عالمياً في أكبر احتياطي للغاز الطبيعي
إقليم كردستان العراق.. السابع عالمياً في أكبر احتياطي للغاز الطبيعي
أعلن عضو برلمان كردستان العراق علي حمه صالح، اليوم السبت، أن الإقليم يحتل المرتبة السابعة عالمياً في تصنيف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، بعد السعودية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-22T11:49+0000
العالم العربي
إقليم كردستان
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وأشار حمه صالح عبر صفحته على منصة فيسبوك، إلى أن إقليم كردستان العراق "بالمقارنة مع دول العالم يندرج في المرتبة السابعة كأغنى إحتياطي بالغاز الطبيعي، ويمتلك (5.7 تريليونات قدم مكعب)"، مضيفا: "هذا الإحتياطي يجلب الرخاء".وقال النائب في البرلمان "أنا متيقن بأن النفط ليس له مستقبل لشعب إقليم كردستان، وإذا ما كانت هناك خطة رصينة فإن الغاز الطبيعي لا يقتصر على حل مشاكل الغاز المنزلي، والكهرباء فقط، بل سيكون له مستقبل واعد لكردستان".وبحسب شفق نيوز، تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية إلى أن إقليم كردستان العراق يمتلك (5.6 تريليونات قدم مكعب) من الغاز الطبيعي.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/إقليم-كردستان-العراق-يفتتح-جسرا-جديدا-على-نهر-الزاب-1050727735.html
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العالم العربي, إقليم كردستان

إقليم كردستان العراق.. السابع عالمياً في أكبر احتياطي للغاز الطبيعي

11:33 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 22.01.2022)
© Sputnik . Nazek Mohammedمدينة دهوك التاريخية الجبلية، في إقليم كردستان العراق
مدينة دهوك التاريخية الجبلية، في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلن عضو برلمان كردستان العراق علي حمه صالح، اليوم السبت، أن الإقليم يحتل المرتبة السابعة عالمياً في تصنيف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، بعد السعودية.
وأشار حمه صالح عبر صفحته على منصة فيسبوك، إلى أن إقليم كردستان العراق "بالمقارنة مع دول العالم يندرج في المرتبة السابعة كأغنى إحتياطي بالغاز الطبيعي، ويمتلك (5.7 تريليونات قدم مكعب)"، مضيفا: "هذا الإحتياطي يجلب الرخاء".
وقال النائب في البرلمان "أنا متيقن بأن النفط ليس له مستقبل لشعب إقليم كردستان، وإذا ما كانت هناك خطة رصينة فإن الغاز الطبيعي لا يقتصر على حل مشاكل الغاز المنزلي، والكهرباء فقط، بل سيكون له مستقبل واعد لكردستان".
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وبحسب شفق نيوز، تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية إلى أن إقليم كردستان العراق يمتلك (5.6 تريليونات قدم مكعب) من الغاز الطبيعي.
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