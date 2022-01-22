إقليم كردستان العراق.. السابع عالمياً في أكبر احتياطي للغاز الطبيعي

وأشار حمه صالح عبر صفحته على منصة فيسبوك، إلى أن إقليم كردستان العراق "بالمقارنة مع دول العالم يندرج في المرتبة السابعة كأغنى إحتياطي بالغاز الطبيعي، ويمتلك (5.7 تريليونات قدم مكعب)"، مضيفا: "هذا الإحتياطي يجلب الرخاء".وقال النائب في البرلمان "أنا متيقن بأن النفط ليس له مستقبل لشعب إقليم كردستان، وإذا ما كانت هناك خطة رصينة فإن الغاز الطبيعي لا يقتصر على حل مشاكل الغاز المنزلي، والكهرباء فقط، بل سيكون له مستقبل واعد لكردستان".وبحسب شفق نيوز، تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية إلى أن إقليم كردستان العراق يمتلك (5.6 تريليونات قدم مكعب) من الغاز الطبيعي.
أعلن عضو برلمان كردستان العراق علي حمه صالح، اليوم السبت، أن الإقليم يحتل المرتبة السابعة عالمياً في تصنيف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، بعد السعودية.
وأشار حمه صالح عبر صفحته على منصة فيسبوك، إلى أن إقليم كردستان العراق "بالمقارنة مع دول العالم يندرج في المرتبة السابعة كأغنى إحتياطي بالغاز الطبيعي، ويمتلك (5.7 تريليونات قدم مكعب)"، مضيفا: "هذا الإحتياطي يجلب الرخاء".
وقال النائب في البرلمان "أنا متيقن بأن النفط ليس له مستقبل لشعب إقليم كردستان، وإذا ما كانت هناك خطة رصينة فإن الغاز الطبيعي لا يقتصر على حل مشاكل الغاز المنزلي، والكهرباء فقط، بل سيكون له مستقبل واعد لكردستان".