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https://arabic.sputniknews.com/20220122/إيران-بصدد-استعادة-حقها-بالتصويت-في-الأمم-المتحدة-1056825554.html
إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة
إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة
أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الجمعة، أن إيران بصدد استعادة حقّها بالتصويت في الأمم المتحدة بعد إفراجها عن أكثر من 18 مليون دولار وتحويلها إلى حساب... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T04:55+0000
2022-01-22T05:23+0000
إيران
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وذكر موقع "bobrtimes" الكندي نقلا عن أحد المصادر أن وصول هذه الأموال متوقّع الأحد أو الاثنين المقبل".وكانت إيران فقدت في 11 كانون الثاني حقّها بالتصويت بسبب ديون كبيرة مستحقّة للمنظّمة.وتنصّ المادّة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حقّ التصويت في الجمعيّة العامّة لأيّ دولة يكون مبلغ متأخّراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقّة عليها عن العامين المنصرمين.وفي 11 كانون الثاني، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنّه يتعيّن على إيران دفع 18.4 مليون دولار لاستعادة حقّها بالتصويت.واوضحت طهران أنّها لا تستطيع الوفاء بالحدّ الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصاديّة والماليّة التي تفرضها واشنطن.وتبلغ موازنة التشغيل السنويّة للأمم المتحدة التي تمّت الموافقة عليها في كانون الأول نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانيّة عمليّات حفظ السلام المنفصلة والتي تمّت الموافقة عليها في حزيران 6,5 مليارات دولار.
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إيران

إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

04:55 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 05:23 GMT 22.01.2022)
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الجمعة، أن إيران بصدد استعادة حقّها بالتصويت في الأمم المتحدة بعد إفراجها عن أكثر من 18 مليون دولار وتحويلها إلى حساب للمنظّمة الدوليّة في سيول.
وذكر موقع "bobrtimes" الكندي نقلا عن أحد المصادر أن وصول هذه الأموال متوقّع الأحد أو الاثنين المقبل".
وكانت إيران فقدت في 11 كانون الثاني حقّها بالتصويت بسبب ديون كبيرة مستحقّة للمنظّمة.
وتنصّ المادّة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حقّ التصويت في الجمعيّة العامّة لأيّ دولة يكون مبلغ متأخّراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقّة عليها عن العامين المنصرمين.
وفي 11 كانون الثاني، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنّه يتعيّن على إيران دفع 18.4 مليون دولار لاستعادة حقّها بالتصويت.
واوضحت طهران أنّها لا تستطيع الوفاء بالحدّ الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصاديّة والماليّة التي تفرضها واشنطن.
وتبلغ موازنة التشغيل السنويّة للأمم المتحدة التي تمّت الموافقة عليها في كانون الأول نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانيّة عمليّات حفظ السلام المنفصلة والتي تمّت الموافقة عليها في حزيران 6,5 مليارات دولار.
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