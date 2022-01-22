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https://arabic.sputniknews.com/20220122/إيلون-ماسك-يتراجع-عن-منح-الإنترنت-لأهالي-تونغا-بعد-انقطاعه-عنهم-1056834883.html
إيلون ماسك يتراجع عن منح الإنترنت لأهالي تونغا بعد انقطاعه عنهم
إيلون ماسك يتراجع عن منح الإنترنت لأهالي تونغا بعد انقطاعه عنهم
عرض الملياردير، إيلون ماسك، بتوفير خدمات الإنترنت إلى تونغا، بعد تسبب ثوران بركاني بإبقاء جزيرة في ‏المحيط الهادئ من دون اتصال بباقي دول العالم.‏ 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:09+0000
2022-01-22T11:09+0000
العالم
إيلون ماسك
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وقال ماسك في تغريدة له على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، إنه سيجلب الإنترنت إلى جزيرة تونغا بواسطة أقماره "ستار لينك".وغرد "أغنى رجل في العالم": "أخبرونا يا شعب تونغا ما إذا كان من المهم أن ترسل "سبيس إكس" الإنترنت لكم عبر محطات ستارلينك؟".وبعد وقت قصير من عرض إيلون ماسك، أرسل الدكتور شين ريتي، عضو البرلمان في وانجاري، خطابا إليه يسأله عما إذا كان الإنترنت الفضائي الخاص به يمكن أن يساعد شعب تونغا.ولكن تراجع إيلون ماسك عن خدماته، وبرر ذلك أن شركته "سبيس إكس" ليس لديها ما يكفي من الأقمار الصناعية للإنترنت لمساعدة سكان تونغا، واعتبر أن هذا أمر صعب تحقيقه.وقال: "ليس لدينا ما يكفي من الأقمار الصناعية بوصلات ليزر، وهناك بالفعل مواقع جغرافية تخدم منطقة تونغا".وتشمل الأقمار الصناعية الجغرافية أجهزة للتنبؤ بالطقس، وراديو وتليفزيون عبر الأقمار الصناعية.وما زالت الاتصالات منقطعة في جزيرة تونغا، باستثناء الهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية، والإنترنت لعدد محدود من المسؤولين ووسائل الإعلام.وتسبب بركان جزيرة تونغا في "انفجار هائل" يحدث مرة كل ألف عام، وأسفر عن زلزال بقوة 7.4 درجة، مما أدى إلى سقوط أمواج تسونامي في الجزيرة، وتركها مغطاة بالرماد ومقطوعة عن المساعدة الخارجية.
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العالم, إيلون ماسك

إيلون ماسك يتراجع عن منح الإنترنت لأهالي تونغا بعد انقطاعه عنهم

11:09 GMT 22.01.2022
© REUTERS / MIKE BLAKEالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
الملياردير، إيلون ماسك
© REUTERS / MIKE BLAKE
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عرض الملياردير، إيلون ماسك، بتوفير خدمات الإنترنت إلى تونغا، بعد تسبب ثوران بركاني بإبقاء جزيرة في ‏المحيط الهادئ من دون اتصال بباقي دول العالم.‏
وقال ماسك في تغريدة له على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، إنه سيجلب الإنترنت إلى جزيرة تونغا بواسطة أقماره "ستار لينك".
وغرد "أغنى رجل في العالم": "أخبرونا يا شعب تونغا ما إذا كان من المهم أن ترسل "سبيس إكس" الإنترنت لكم عبر محطات ستارلينك؟".
وبعد وقت قصير من عرض إيلون ماسك، أرسل الدكتور شين ريتي، عضو البرلمان في وانجاري، خطابا إليه يسأله عما إذا كان الإنترنت الفضائي الخاص به يمكن أن يساعد شعب تونغا.
ولكن تراجع إيلون ماسك عن خدماته، وبرر ذلك أن شركته "سبيس إكس" ليس لديها ما يكفي من الأقمار الصناعية للإنترنت لمساعدة سكان تونغا، واعتبر أن هذا أمر صعب تحقيقه.
وقال: "ليس لدينا ما يكفي من الأقمار الصناعية بوصلات ليزر، وهناك بالفعل مواقع جغرافية تخدم منطقة تونغا".
وتشمل الأقمار الصناعية الجغرافية أجهزة للتنبؤ بالطقس، وراديو وتليفزيون عبر الأقمار الصناعية.
وما زالت الاتصالات منقطعة في جزيرة تونغا، باستثناء الهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية، والإنترنت لعدد محدود من المسؤولين ووسائل الإعلام.
وتسبب بركان جزيرة تونغا في "انفجار هائل" يحدث مرة كل ألف عام، وأسفر عن زلزال بقوة 7.4 درجة، مما أدى إلى سقوط أمواج تسونامي في الجزيرة، وتركها مغطاة بالرماد ومقطوعة عن المساعدة الخارجية.
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