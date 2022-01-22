إيلون ماسك يتراجع عن منح الإنترنت لأهالي تونغا بعد انقطاعه عنهم

وقال ماسك في تغريدة له على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، إنه سيجلب الإنترنت إلى جزيرة تونغا بواسطة أقماره "ستار لينك".وغرد "أغنى رجل في العالم": "أخبرونا يا شعب تونغا ما إذا كان من المهم أن ترسل "سبيس إكس" الإنترنت لكم عبر محطات ستارلينك؟".وبعد وقت قصير من عرض إيلون ماسك، أرسل الدكتور شين ريتي، عضو البرلمان في وانجاري، خطابا إليه يسأله عما إذا كان الإنترنت الفضائي الخاص به يمكن أن يساعد شعب تونغا.ولكن تراجع إيلون ماسك عن خدماته، وبرر ذلك أن شركته "سبيس إكس" ليس لديها ما يكفي من الأقمار الصناعية للإنترنت لمساعدة سكان تونغا، واعتبر أن هذا أمر صعب تحقيقه.وقال: "ليس لدينا ما يكفي من الأقمار الصناعية بوصلات ليزر، وهناك بالفعل مواقع جغرافية تخدم منطقة تونغا".وتشمل الأقمار الصناعية الجغرافية أجهزة للتنبؤ بالطقس، وراديو وتليفزيون عبر الأقمار الصناعية.وما زالت الاتصالات منقطعة في جزيرة تونغا، باستثناء الهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية، والإنترنت لعدد محدود من المسؤولين ووسائل الإعلام.وتسبب بركان جزيرة تونغا في "انفجار هائل" يحدث مرة كل ألف عام، وأسفر عن زلزال بقوة 7.4 درجة، مما أدى إلى سقوط أمواج تسونامي في الجزيرة، وتركها مغطاة بالرماد ومقطوعة عن المساعدة الخارجية.
وبعد وقت قصير من عرض إيلون ماسك، أرسل الدكتور شين ريتي، عضو البرلمان في وانجاري، خطابا إليه يسأله عما إذا كان الإنترنت الفضائي الخاص به يمكن أن يساعد شعب تونغا.
ولكن تراجع إيلون ماسك عن خدماته، وبرر ذلك أن شركته "سبيس إكس" ليس لديها ما يكفي من الأقمار الصناعية للإنترنت لمساعدة سكان تونغا، واعتبر أن هذا أمر صعب تحقيقه.
وقال: "ليس لدينا ما يكفي من الأقمار الصناعية بوصلات ليزر، وهناك بالفعل مواقع جغرافية تخدم منطقة تونغا".
This is a hard thing for us to do right now, as we don’t have enough satellites with laser links and there are already geo sats that serve the Tonga region. That is why I’m asking for clear confirmation.