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موسكو: تصريحات لندن بشأن تنصيب زعيم أوكراني موالٍ لروسيا هراء وتضليل بريطاني
https://arabic.sputniknews.com/20220122/استقالة-قائد-البحرية-الألمانية-بعد-تصريحات-أشاد-فيها-ببوتين-1056858824.html
استقالة قائد البحرية الألمانية بعد تصريحات أشاد فيها ببوتين
استقالة قائد البحرية الألمانية بعد تصريحات أشاد فيها ببوتين
استقال قائد البحرية الألمانية، اليوم السبت، بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر تصريحات قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستحق الاحترام، وإن كييف لن تسترد... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T22:45+0000
2022-01-22T22:45+0000
الجيش الألماني
فلاديمير بوتين
أخبار ألمانيا
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وأضاف كاي إخيم شوينباخ، أنه لا يؤمن بقرب هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، وأنه "يفضل أن يرى روسيا كشريك لا كعدو في مواجهة الصين".وأضاف قائلا "قبلت الوزيرة استقالتي".وأفادت مجلة "شبيغل" الألمانية، في وقت سابق السبت، إن شينباخ سيجري محادثة توضيحية مع رئيس هيئة الأركان، إيبرهارد زورون، حول تصريحاته بشأن أوكرانيا الاثنين المقبل.ودخلت شبه جزيرة القرم ضمن حدود روسيا بعد استفتاء أُجري في آذار/مارس 2014 صوت خلاله 96% من سكان القرم، و95% من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا، بينما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها.وأعلنت موسكو مرارا بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا على الانضمام إلى روسيا بشكل ديمقراطي تماما ويتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة له أن قضية القرم "أُغلقت نهائيًا".
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الجيش الألماني, فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا

استقالة قائد البحرية الألمانية بعد تصريحات أشاد فيها ببوتين

22:45 GMT 22.01.2022
© REUTERS / MICHAEL DALDERقوات من الجيش الألماني
قوات من الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / MICHAEL DALDER
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استقال قائد البحرية الألمانية، اليوم السبت، بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر تصريحات قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستحق الاحترام، وإن كييف لن تسترد أبدا شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.
وأضاف كاي إخيم شوينباخ، أنه لا يؤمن بقرب هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، وأنه "يفضل أن يرى روسيا كشريك لا كعدو في مواجهة الصين".
وقال شينباخ في بيان، "أطلب من وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت إعفائي من مهامي على أن يسري القرار فورا".
وأضاف قائلا "قبلت الوزيرة استقالتي".
وأفادت مجلة "شبيغل" الألمانية، في وقت سابق السبت، إن شينباخ سيجري محادثة توضيحية مع رئيس هيئة الأركان، إيبرهارد زورون، حول تصريحاته بشأن أوكرانيا الاثنين المقبل.
ودخلت شبه جزيرة القرم ضمن حدود روسيا بعد استفتاء أُجري في آذار/مارس 2014 صوت خلاله 96% من سكان القرم، و95% من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا، بينما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها.
وأعلنت موسكو مرارا بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا على الانضمام إلى روسيا بشكل ديمقراطي تماما ويتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة له أن قضية القرم "أُغلقت نهائيًا".
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