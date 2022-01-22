استقالة قائد البحرية الألمانية بعد تصريحات أشاد فيها ببوتين

وأضاف كاي إخيم شوينباخ، أنه لا يؤمن بقرب هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، وأنه "يفضل أن يرى روسيا كشريك لا كعدو في مواجهة الصين".وأضاف قائلا "قبلت الوزيرة استقالتي".وأفادت مجلة "شبيغل" الألمانية، في وقت سابق السبت، إن شينباخ سيجري محادثة توضيحية مع رئيس هيئة الأركان، إيبرهارد زورون، حول تصريحاته بشأن أوكرانيا الاثنين المقبل.ودخلت شبه جزيرة القرم ضمن حدود روسيا بعد استفتاء أُجري في آذار/مارس 2014 صوت خلاله 96% من سكان القرم، و95% من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا، بينما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها.وأعلنت موسكو مرارا بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا على الانضمام إلى روسيا بشكل ديمقراطي تماما ويتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة له أن قضية القرم "أُغلقت نهائيًا".
ودخلت شبه جزيرة القرم ضمن حدود روسيا بعد استفتاء أُجري في آذار/مارس 2014 صوت خلاله 96% من سكان القرم، و95% من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا، بينما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها.
وأعلنت موسكو مرارا بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا على الانضمام إلى روسيا بشكل ديمقراطي تماما ويتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة له أن قضية القرم "أُغلقت نهائيًا".