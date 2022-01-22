الأجهزة الأمنية السورية تداهم مستودعا للمخدرات على الحدود اللبنانية وتقبض على مهربين.. صور

وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص، إن السلطات السورية المختصة، ضبطت كمية كبيرة من الحشيش خلال كمين محكم في منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية، وسط تأكيدات بمواصلة جهودها لمنع عمليات التهريب عبر الحدود.وقال مصدر أمني في حمص لـ "سبوتنيك": خلال المتابعة المستمرة لتجار ومهربي المواد المخدرة، وبعد توافر معلومات كافية حول إحدى الشبكات، تم نصب كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة وضبط مستودع تابع لهما في منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية، بريف حمص الجنوبي الغربي.وأوضح المصدر أن المستودع يحوي على كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر تقدر بـ165 كغ على شكل "كفوف" عددها 851 كفّا.وأكد المصدر أن الموقوفين، كانا بصدد نقل الشحنة إلى مدينة حمص بهدف الترويج والاتجار، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين لاستيفاء كافة المعلومات المتوافرة، ومن ثم سيتم إحالتهما إلى القضاء المختص.وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية المختصة على أهبة الاستعداد لعمليات ترويج المخدرات والتصدي لمحاولات نقلها إلى داخل البلاد عبر حدود الدول المجاورة.وكانت السلطات السورية المختصة قد ضبطت نهاية الشهر الماضي أكثر من 4 مليون حبة "كبتاغون" مخدر كانت ضمن سيارة نوع "بيك آب/ GMC" على الأوتستراد الدولي دمشق- حمص/ M5 ، وذلك بعد دخولها إلى الأراضي السورية من لبنان، متوجهة إلى حمص بهدف بيعها في المحافظة.
الأجهزة الأمنية السورية تداهم مستودعا للمخدرات على الحدود اللبنانية وتقبض على مهربين
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ضبطت الأجهزة الأمنية السورية مستودعا للحشيش المخدر في إحدى المدن الحدودية مع لبنان.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص، إن السلطات السورية المختصة، ضبطت كمية كبيرة من الحشيش خلال كمين محكم في منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية، وسط تأكيدات بمواصلة جهودها لمنع عمليات التهريب عبر الحدود.
وقال مصدر أمني في حمص لـ "سبوتنيك": خلال المتابعة المستمرة لتجار ومهربي المواد المخدرة، وبعد توافر معلومات كافية حول إحدى الشبكات، تم نصب كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة وضبط مستودع تابع لهما في منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية، بريف حمص الجنوبي الغربي.
وأوضح المصدر أن المستودع يحوي على كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر تقدر بـ165 كغ على شكل "كفوف" عددها 851 كفّا.
وأكد المصدر أن الموقوفين، كانا بصدد نقل الشحنة إلى مدينة حمص بهدف الترويج والاتجار، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين لاستيفاء كافة المعلومات المتوافرة، ومن ثم سيتم إحالتهما إلى القضاء المختص.
وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية المختصة على أهبة الاستعداد لعمليات ترويج المخدرات والتصدي لمحاولات نقلها إلى داخل البلاد عبر حدود الدول المجاورة.
وكانت السلطات السورية المختصة قد ضبطت نهاية الشهر الماضي أكثر من 4 مليون حبة "كبتاغون" مخدر كانت ضمن سيارة نوع "بيك آب/ GMC" على الأوتستراد الدولي دمشق- حمص/ M5 ، وذلك بعد دخولها إلى الأراضي السورية من لبنان، متوجهة إلى حمص بهدف بيعها في المحافظة.