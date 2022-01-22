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الأرصاد المصرية: احذروا.. موجة البرد مستمرة لأسبوع قادم
الأرصاد المصرية: احذروا.. موجة البرد مستمرة لأسبوع قادم
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من استمرار موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها البلاد، متوقعة أن تظل لمدة أسبوع قادم. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T06:41+0000
2022-01-22T06:41+0000
درجات الحرارة اليوم
برد
أخبار الأرصاد الجوية
مصر
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وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت استمرار أجواء شديدة البرودة علي كافة أنحاء الجمهورية.وقال البيان: "يستمر تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة الي شمال أفريقيا".وعن تفاصيل الطقس أوضح البيان أن طقسا باردا يسود نهارا، فيما يكون شديد البرودة ليلا، لدرجة انه يصل في بعض المناطق إلى حد الصقيع، وتحديدا على وسط سيناء وشمال الصعيد.وقد شرحت الهيئة في بيان سابق سبب تلك الموجة شديدة البرودة التي تتعرض لها البلاد، حيث أكدت أن مرتفعا جويا قادم من أوروبا، هو ما أدى إلى موجة برد شديدة مصحوبة بتساقط الثلوج.وقال البيان: "في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، وصلت تدفقات جوية شديدة البرودة متجهة جنوبا من القطب الشمالي إلى أقصى شرق حوض البحر المتوسط، مما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة في تركيا ولبنان وسوريا، وبعض مناطق مصر".يشار إلى أن بعض المناطق في مصر قد لامست درجات الحرارة فيها الصفر خلال الفترة الماضية، وتحديدا في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
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درجات الحرارة اليوم, برد, أخبار الأرصاد الجوية, مصر

الأرصاد المصرية: احذروا.. موجة البرد مستمرة لأسبوع قادم

06:41 GMT 22.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من استمرار موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها البلاد، متوقعة أن تظل لمدة أسبوع قادم.
وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت استمرار أجواء شديدة البرودة علي كافة أنحاء الجمهورية.
وقال البيان: "يستمر تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة الي شمال أفريقيا".
وتوقعت الهيئة أن تكون مدة استمرار هذه الأجواء الباردة أسبوعا كاملا منذ الأمس، حيث قال البيان: "ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع قادم".
وعن تفاصيل الطقس أوضح البيان أن طقسا باردا يسود نهارا، فيما يكون شديد البرودة ليلا، لدرجة انه يصل في بعض المناطق إلى حد الصقيع، وتحديدا على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفت إلى وجود نشاط للرياح "علي السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك".

وقد شرحت الهيئة في بيان سابق سبب تلك الموجة شديدة البرودة التي تتعرض لها البلاد، حيث أكدت أن مرتفعا جويا قادم من أوروبا، هو ما أدى إلى موجة برد شديدة مصحوبة بتساقط الثلوج.
وقال البيان: "في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، وصلت تدفقات جوية شديدة البرودة متجهة جنوبا من القطب الشمالي إلى أقصى شرق حوض البحر المتوسط، مما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة في تركيا ولبنان وسوريا، وبعض مناطق مصر".
يشار إلى أن بعض المناطق في مصر قد لامست درجات الحرارة فيها الصفر خلال الفترة الماضية، وتحديدا في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
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