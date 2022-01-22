تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الأمم-المتحدة-تدعو-طالبان-للكشف-عن-مكان-ناشطتين-أفغانيتين-اختفيتا-بعد-مداهمة-منزلهما-1056829861.html
الأمم المتحدة تدعو طالبان للكشف عن مكان ناشطتين أفغانيتين اختفيتا بعد مداهمة منزلهما
الأمم المتحدة تدعو طالبان للكشف عن مكان ناشطتين أفغانيتين اختفيتا بعد مداهمة منزلهما
دعت الأمم المتحدة، حركة طالبان للإفصاح عن مكان ناشطتين أفغانيتين، اختفيتا بعد مداهمة منزلهما من قبل عناصرها. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T08:47+0000
2022-01-22T08:47+0000
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن
حركة طالبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054691668_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_ff7f85ee0a18e3e4671926457099f9f8.jpg
وأعربت البعثة الأممية في أفغانستان في بيان، اليوم السبت، عن قلقها إثر اختفاء الناشطين الأفغانيين تامانا زاريابي بارياني وباراوانا إبراهيمخل، من منزليهما ليل الأربعاء الماضي. كما حثت طالبان على تقديم معلومات حول مكان وجودهما، لافتة إلى ضرورة حماية حقوق جميع الأفغان.يذكر أنه يوم الأحد الماضي، استخدمت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، القوة ضد نساء أفغانيات تظاهرن في كابول احتجاجا على "انتهاك حقوقهن" ومجموعة من القيود المفروضة عليهن.وقالت إحدى المتظاهرات لوكالة "سبوتنيك": "خرجنا من أجل حقوق المرأة، احتججنا سلميا، وتعرضنا لاعتداء من طالبان". أطلق أفراد الحركة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرات، بحسب السيدة.وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" قد نشرت في وقت سابق، ملصقات في كابول تأمر النساء الأفغانيات بالتستر.كما منعت الوزارة النساء من السفر دون تغطية وجوههن في المواصلات العامة، إلى جانب منعهن من الظهور في وسائل الإعلام والالتحاق بالمؤسسات التعليمية دون ارتداء ملابس متطابقة.بعد استيلاء "طالبان" على السلطة في أغسطس/ آب، احتجت النساء الأفغانيات مرارا وتكرارا في عدد من المدن في البلاد، مطالبين باحترام حقوقهن والتمثيل في الحكومة والسلطات المحلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/طالبان-تعتدي-على-مظاهرة-نسائية-في-كابول-1056277809.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054691668_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_26a4505d775d874f081f9eeebbe734a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان

الأمم المتحدة تدعو طالبان للكشف عن مكان ناشطتين أفغانيتين اختفيتا بعد مداهمة منزلهما

08:47 GMT 22.01.2022
© REUTERS / Ali Kharaمظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021
مظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Ali Khara
تابعنا عبر
دعت الأمم المتحدة، حركة طالبان للإفصاح عن مكان ناشطتين أفغانيتين، اختفيتا بعد مداهمة منزلهما من قبل عناصرها.
وأعربت البعثة الأممية في أفغانستان في بيان، اليوم السبت، عن قلقها إثر اختفاء الناشطين الأفغانيين تامانا زاريابي بارياني وباراوانا إبراهيمخل، من منزليهما ليل الأربعاء الماضي.
كما حثت طالبان على تقديم معلومات حول مكان وجودهما، لافتة إلى ضرورة حماية حقوق جميع الأفغان.
يذكر أنه يوم الأحد الماضي، استخدمت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، القوة ضد نساء أفغانيات تظاهرن في كابول احتجاجا على "انتهاك حقوقهن" ومجموعة من القيود المفروضة عليهن.
وقالت إحدى المتظاهرات لوكالة "سبوتنيك": "خرجنا من أجل حقوق المرأة، احتججنا سلميا، وتعرضنا لاعتداء من طالبان". أطلق أفراد الحركة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرات، بحسب السيدة.
مظاهراتت النساء الأفغانيات في كابول ضد قيود طالبان لحقوقهن، أفغانستان 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
طالبان تعتدي على مظاهرة نسائية في كابول
16 يناير, 15:44 GMT
وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" قد نشرت في وقت سابق، ملصقات في كابول تأمر النساء الأفغانيات بالتستر.
كما منعت الوزارة النساء من السفر دون تغطية وجوههن في المواصلات العامة، إلى جانب منعهن من الظهور في وسائل الإعلام والالتحاق بالمؤسسات التعليمية دون ارتداء ملابس متطابقة.
بعد استيلاء "طالبان" على السلطة في أغسطس/ آب، احتجت النساء الأفغانيات مرارا وتكرارا في عدد من المدن في البلاد، مطالبين باحترام حقوقهن والتمثيل في الحكومة والسلطات المحلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية