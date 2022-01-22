الأمم المتحدة تدعو طالبان للكشف عن مكان ناشطتين أفغانيتين اختفيتا بعد مداهمة منزلهما

وأعربت البعثة الأممية في أفغانستان في بيان، اليوم السبت، عن قلقها إثر اختفاء الناشطين الأفغانيين تامانا زاريابي بارياني وباراوانا إبراهيمخل، من منزليهما ليل الأربعاء الماضي. كما حثت طالبان على تقديم معلومات حول مكان وجودهما، لافتة إلى ضرورة حماية حقوق جميع الأفغان.يذكر أنه يوم الأحد الماضي، استخدمت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، القوة ضد نساء أفغانيات تظاهرن في كابول احتجاجا على "انتهاك حقوقهن" ومجموعة من القيود المفروضة عليهن.وقالت إحدى المتظاهرات لوكالة "سبوتنيك": "خرجنا من أجل حقوق المرأة، احتججنا سلميا، وتعرضنا لاعتداء من طالبان". أطلق أفراد الحركة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرات، بحسب السيدة.وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" قد نشرت في وقت سابق، ملصقات في كابول تأمر النساء الأفغانيات بالتستر.كما منعت الوزارة النساء من السفر دون تغطية وجوههن في المواصلات العامة، إلى جانب منعهن من الظهور في وسائل الإعلام والالتحاق بالمؤسسات التعليمية دون ارتداء ملابس متطابقة.بعد استيلاء "طالبان" على السلطة في أغسطس/ آب، احتجت النساء الأفغانيات مرارا وتكرارا في عدد من المدن في البلاد، مطالبين باحترام حقوقهن والتمثيل في الحكومة والسلطات المحلية.
دعت الأمم المتحدة، حركة طالبان للإفصاح عن مكان ناشطتين أفغانيتين، اختفيتا بعد مداهمة منزلهما من قبل عناصرها.
وأعربت البعثة الأممية في أفغانستان في بيان، اليوم السبت، عن قلقها إثر اختفاء الناشطين الأفغانيين تامانا زاريابي بارياني وباراوانا إبراهيمخل، من منزليهما ليل الأربعاء الماضي.
كما حثت طالبان على تقديم معلومات حول مكان وجودهما، لافتة إلى ضرورة حماية حقوق جميع الأفغان.
The UN shares growing concerns re. disappearance of two Afghan women activists, Tamana Zaryabi Paryani & Parawana Ibrahimkhel, reportedly abducted from their homes overnight Wednesday. We urge Taliban to provide information on their whereabouts & to protect rights of all Afghans. pic.twitter.com/SKXFVM7Oi9
يذكر أنه يوم الأحد الماضي، استخدمت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، القوة ضد نساء أفغانيات تظاهرن في كابول احتجاجا على "انتهاك حقوقهن" ومجموعة من القيود المفروضة عليهن.
وقالت إحدى المتظاهرات لوكالة "سبوتنيك": "خرجنا من أجل حقوق المرأة، احتججنا سلميا، وتعرضنا لاعتداء من طالبان". أطلق أفراد الحركة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرات، بحسب السيدة.