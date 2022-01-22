البحريتان المصرية والفرنسية تتصديان لهجوم جوي في البحر المتوسط... صور

وحسب بيان الجيش المصري، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "بورسعيد" مع الفرقاطة الفرنسية "LA PROVENCE".وأشار البيان إلى أن التدريب هو الثاني من نوعه بين البلدين فى فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.ووفقا للبيان يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
قامت القوات البحرية المصرية والفرنسية، اليوم السبت، بتنفيذ عمليات مشتركة لصد هجوم جوي في البحر المتوسط.
وحسب بيان الجيش المصري، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "بورسعيد" مع الفرقاطة الفرنسية "LA PROVENCE".
وأشار البيان إلى أن التدريب هو الثاني من نوعه بين البلدين فى فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.
وذكر البيان أن التدريب اشتمل على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية والتي تتمثل فى التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوي، وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار، بالإضافة إلى تمارين المواصلات الليلية والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين حرب إلكترونية والإمداد بالبحر.
ووفقا للبيان يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.