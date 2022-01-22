https://arabic.sputniknews.com/20220122/البحرين-تدعو-إلى-موقف-دولي-حازم-من-أنصار-الله-وما-ترتكبه-من-اعتداءات-وممارسات-إجرامية-1056826035.html

البحرين تدعو إلى موقف دولي حازم من "أنصار الله" وما ترتكبه من اعتداءات وممارسات إجرامية

البحرين تدعو إلى موقف دولي حازم من "أنصار الله" وما ترتكبه من اعتداءات وممارسات إجرامية

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعه، وأدان فيه بالإجماع اعتداء جماعة أتصار الله على دولة الإمارات العربية... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T06:21+0000

2022-01-22T06:21+0000

2022-01-22T06:21+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

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وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان لها، أن "إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع للاعتداء الحوثي الارهابي الآثم يعبر عن مساندة دولية لحق دولة الامارات القانوني في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، في وجه ممارسات مليشيا الحوثي الاجرامية، وانتهاكاتها المستمرة لكافة القوانين الدولية".ودعت المجتمع الدولي إلى "موقف حازم وحاسم من مليشيا الحوثي الارهابية وما ترتكبه من اعتداءات وممارسات إجرامية"، مشددة على ضرورى العمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار وإلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات المجلس ذات الصلة بالأزمة اليمنية.وأدان مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بالإجماع "الهجمات الإرهابية" لجماعة "أنصار الله"، والتي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.وندد أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها في أبوظبي، يوم الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022، المتمردون الحوثيون في اليمن"، وفق ما أفاد دبلوماسيون.من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: "بيان مجلس الأمن عدوان على الإنسانية، وتشجيع للمعتدي لمواصلة عدوانه وحصاره على اليمن وغطاء لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية كما حصل في الحديدة وسجن صعدة".واعتبر المتحدث باسم "أنصار الله" أن "تأريخ مجلس الأمن مبني على المصالح ولا يعول عليه في أخذ أي حق، علاوة أنه يقف دائما ضد إرادة الشعوب".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج البترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي، أنه تم استهداف مطار أبوظبي بأربعة صواريخ مجنحة "قدس 2" ومطار دبي بصاروخ باليستي "ذو الفقار".وأضاف البيان: "أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والمهمة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد 3 المسيرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220122/اجتماع-طارئ-لمجلس-الجامعة-العربية-الأحد-لإدانة-هجوم-الحوثي-1056824576.html

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن