الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا

الجزائر- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الجزائر "سجلت 2211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخير، فيما تماثل 988 مريضا للشفاء.وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 234536 حالة، بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 158616 والعدد الإجمالي للوفيات6481 حالة.كما تم إحصاء 43 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للبيان.كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.كانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، أول أمس بعد اجتماع استثنائي مع اللجنة العلمية، عن تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي، والمتوسط، والثانوي)، كما مهدت رئاسة الجمهورية للتقليص من عدد الرحلات الجوية بعد ثبوت إصابة العديد من المسافرين العائدين إلى أرض الوطن.
سجلت الجزائر أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 24 ساعة ليتجاوز إجمالي الحالات المسجلة 234 ألف حالة، حسب بيان لوزارة الصحة، في وقت أعادت السلطات فرض إجراءات وقائية في جميع أنحاء البلاد.
الجزائر- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الجزائر "سجلت 2211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخير، فيما تماثل 988 مريضا للشفاء.
وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 234536 حالة، بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 158616 والعدد الإجمالي للوفيات6481 حالة.
كما تم إحصاء 43 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للبيان.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة و تدعوهم، إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
كانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، أول أمس بعد اجتماع استثنائي مع اللجنة العلمية، عن تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي، والمتوسط، والثانوي)، كما مهدت رئاسة الجمهورية للتقليص من عدد الرحلات الجوية بعد ثبوت إصابة العديد من المسافرين العائدين إلى أرض الوطن.