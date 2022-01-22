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الجيش الأوكراني ينشر فيديو لتدريبات عسكرية على حدود دونباس
الجيش الأوكراني ينشر فيديو لتدريبات عسكرية على حدود دونباس
نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو للتدريبات العسكرية التي أقيمت في منطقة دونباس. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T07:56+0000
2022-01-22T08:02+0000
أخبار أوكرانيا
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وأظهر المقطع المنشور إجراء القوات المدفعية الأوكرانية تدريبات على إطلاق النار في منطقة العمليات على حدود مدينة دونباس.وأصدرت الدفاع الأوكرانية بيانا قالت فيه: "في منطقة العمليات العسكري قامت القوات العسكرية بالتحقق من جهوزيتها من خلال تدريبات قامت بها وحدات المدفعية، حيث تم إطلاق الإنذار ورفع حالة التأهب وبدء التدريبات وعملت القوات على الخروج إلى منطقة العمليات".وأضاف البيان: "أكملت القوات المهام الموكلة إليهم بنجاح وقامت بإصابة الأهداف المعادية بالشكل المطلوب".وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الأوكرانية نشرت ثمانية أنظمة راجمات صواريخ من طراز "سميرتش" و"أوراغان" في دونباس، حيث تستعد كييف لشن عملية عسكرية واسعة.
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أخبار أوكرانيا, أخبار دونباس

الجيش الأوكراني ينشر فيديو لتدريبات عسكرية على حدود دونباس

07:56 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 08:02 GMT 22.01.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر "دي - 20"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Stringer
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نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو للتدريبات العسكرية التي أقيمت في منطقة دونباس.
وأظهر المقطع المنشور إجراء القوات المدفعية الأوكرانية تدريبات على إطلاق النار في منطقة العمليات على حدود مدينة دونباس.
وأصدرت الدفاع الأوكرانية بيانا قالت فيه: "في منطقة العمليات العسكري قامت القوات العسكرية بالتحقق من جهوزيتها من خلال تدريبات قامت بها وحدات المدفعية، حيث تم إطلاق الإنذار ورفع حالة التأهب وبدء التدريبات وعملت القوات على الخروج إلى منطقة العمليات".
وأضاف البيان: "أكملت القوات المهام الموكلة إليهم بنجاح وقامت بإصابة الأهداف المعادية بالشكل المطلوب".
وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الأوكرانية نشرت ثمانية أنظمة راجمات صواريخ من طراز "سميرتش" و"أوراغان" في دونباس، حيث تستعد كييف لشن عملية عسكرية واسعة.
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