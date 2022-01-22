الجيش الأوكراني ينشر فيديو لتدريبات عسكرية على حدود دونباس

وأظهر المقطع المنشور إجراء القوات المدفعية الأوكرانية تدريبات على إطلاق النار في منطقة العمليات على حدود مدينة دونباس.وأصدرت الدفاع الأوكرانية بيانا قالت فيه: "في منطقة العمليات العسكري قامت القوات العسكرية بالتحقق من جهوزيتها من خلال تدريبات قامت بها وحدات المدفعية، حيث تم إطلاق الإنذار ورفع حالة التأهب وبدء التدريبات وعملت القوات على الخروج إلى منطقة العمليات".وأضاف البيان: "أكملت القوات المهام الموكلة إليهم بنجاح وقامت بإصابة الأهداف المعادية بالشكل المطلوب".وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الأوكرانية نشرت ثمانية أنظمة راجمات صواريخ من طراز "سميرتش" و"أوراغان" في دونباس، حيث تستعد كييف لشن عملية عسكرية واسعة.
نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو للتدريبات العسكرية التي أقيمت في منطقة دونباس.
وأظهر المقطع المنشور إجراء القوات المدفعية الأوكرانية تدريبات على إطلاق النار في منطقة العمليات على حدود مدينة دونباس.
وأصدرت الدفاع الأوكرانية بيانا قالت فيه: "في منطقة العمليات العسكري قامت القوات العسكرية بالتحقق من جهوزيتها من خلال تدريبات قامت بها وحدات المدفعية، حيث تم إطلاق الإنذار ورفع حالة التأهب وبدء التدريبات وعملت القوات على الخروج إلى منطقة العمليات".
وأضاف البيان: "أكملت القوات المهام الموكلة إليهم بنجاح وقامت بإصابة الأهداف المعادية بالشكل المطلوب".
وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الأوكرانية نشرت ثمانية أنظمة راجمات صواريخ من طراز "سميرتش" و"أوراغان" في دونباس، حيث تستعد كييف لشن عملية عسكرية واسعة.