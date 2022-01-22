تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الخارجية-الأمريكية-على-عائلات-موظفي-سفارتنا-في-كييف-مغادرة-البلاد-فورا-1056846816.html
أنباء نقلا عن الخارجية الأمريكية: على عائلات موظفي سفارتنا في كييف مغادرة البلاد فورا
أنباء نقلا عن الخارجية الأمريكية: على عائلات موظفي سفارتنا في كييف مغادرة البلاد فورا
دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم في سفارتها في كييف إلى مغادرة البلاد فورا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T15:44+0000
2022-01-22T16:01+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كييف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_eba11e1899ecc7ee5a9ff4bb81d120b1.jpg
أفادت شبكة CNN، أن السفارة الأمريكية في كييف طلبت من وزارة الخارجية الإذن بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ليس لديهم ما يعلنونه في هذا الوقت"، مضيفًا: "إننا نجري تخطيطًا صارمًا للطوارئ، كما نفعل دائمًا، في حالة تدهور الوضع الأمني". ورفض متحدث باسم السفارة التأكيد، فيما قال مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية لشبكة CNN إن الولايات المتحدة أبلغت أوكرانيا بأنه "من المحتمل أن تبدأ عمليات إجلاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل" لعائلات الدبلوماسيين من السفارة في كييف. وقال المصدر إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين حول الأمر وأخبره أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة الدراماتيكية، فسيكون ذلك "رد فعل مبالغ فيه". وكان قد أفاد مراسل فوكس نيوز على "تويتر"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت عائلات موظفي السفارة الأمريكية في كييف ببدء الإجلاء من أوكرانيا اعتبارًا من يوم الاثنين.
الولايات المتحدة الأمريكية
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_779678c76d897fdfcfa5bbfcf327a4b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كييف

أنباء نقلا عن الخارجية الأمريكية: على عائلات موظفي سفارتنا في كييف مغادرة البلاد فورا

15:44 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 16:01 GMT 22.01.2022)
© AFP 2021وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021
تابعنا عبر
يتبع
دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم في سفارتها في كييف إلى مغادرة البلاد فورا.
أفادت شبكة CNN، أن السفارة الأمريكية في كييف طلبت من وزارة الخارجية الإذن بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ليس لديهم ما يعلنونه في هذا الوقت"، مضيفًا: "إننا نجري تخطيطًا صارمًا للطوارئ، كما نفعل دائمًا، في حالة تدهور الوضع الأمني".
ورفض متحدث باسم السفارة التأكيد، فيما قال مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية لشبكة CNN إن الولايات المتحدة أبلغت أوكرانيا بأنه "من المحتمل أن تبدأ عمليات إجلاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل" لعائلات الدبلوماسيين من السفارة في كييف.
وقال المصدر إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين حول الأمر وأخبره أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة الدراماتيكية، فسيكون ذلك "رد فعل مبالغ فيه".
وكان قد أفاد مراسل فوكس نيوز على "تويتر"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت عائلات موظفي السفارة الأمريكية في كييف ببدء الإجلاء من أوكرانيا اعتبارًا من يوم الاثنين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية