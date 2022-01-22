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https://arabic.sputniknews.com/20220122/الخارجية-الأمريكية-لا-ننظم-رحلات-حاليا-لإجلاء-مواطنينا-من-أوكرانيا-1056853861.html
الخارجية الأمريكية: لا ننظم رحلات حاليا لإجلاء مواطنينا من أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: لا ننظم رحلات حاليا لإجلاء مواطنينا من أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تنظم "في الوقت الحالي" رحلات جوية لإجلاء المواطنين الأمريكيين من أوكرانيا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T19:08+0000
2022-01-22T19:08+0000
2022-01-22T19:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الوزارة أنه في حالة تدهور الأوضاع "على المواطنين الأمريكيين ألا يتوقعوا أنه ستكون هناك عمليات إجلاء ترعاها الحكومة الأمريكية".وأضاف المتحدث الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "حاليا، تتوفر رحلات تجارية لدعم رحلات المغادرة".كانت وزارة الخارجية قد نصحت بالفعل مواطني الولايات المتحدة بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا المستجد.ويحث موقع الوزارة على الإنترنت المواطنين الأمريكيين على "إعادة النظر في السفر بسبب التهديدات المتزايدة".يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعوم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/أمريكا-تبحث-إجراءات-عسكرية-ضد-روسيا-حال-التصعيد-في-أوكرانيا-1056824208.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: لا ننظم رحلات حاليا لإجلاء مواطنينا من أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تنظم "في الوقت الحالي" رحلات جوية لإجلاء المواطنين الأمريكيين من أوكرانيا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الوزارة أنه في حالة تدهور الأوضاع "على المواطنين الأمريكيين ألا يتوقعوا أنه ستكون هناك عمليات إجلاء ترعاها
الحكومة الأمريكية
".
وأضاف المتحدث الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "حاليا، تتوفر رحلات تجارية لدعم رحلات المغادرة".
كانت وزارة الخارجية قد نصحت بالفعل مواطني الولايات المتحدة بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا المستجد.
ويحث موقع الوزارة على الإنترنت المواطنين الأمريكيين على "إعادة النظر في السفر بسبب التهديدات المتزايدة".
يأتي ذلك وسط
تصاعد التوتر بين روسيا والغرب
على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعوم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.