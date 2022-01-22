تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الخارجية-الأمريكية-لا-ننظم-رحلات-حاليا-لإجلاء-مواطنينا-من-أوكرانيا-1056853861.html
الخارجية الأمريكية: لا ننظم رحلات حاليا لإجلاء مواطنينا من أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: لا ننظم رحلات حاليا لإجلاء مواطنينا من أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تنظم "في الوقت الحالي" رحلات جوية لإجلاء المواطنين الأمريكيين من أوكرانيا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T19:08+0000
2022-01-22T19:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الوزارة أنه في حالة تدهور الأوضاع "على المواطنين الأمريكيين ألا يتوقعوا أنه ستكون هناك عمليات إجلاء ترعاها الحكومة الأمريكية".وأضاف المتحدث الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "حاليا، تتوفر رحلات تجارية لدعم رحلات المغادرة".كانت وزارة الخارجية قد نصحت بالفعل مواطني الولايات المتحدة بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا المستجد.ويحث موقع الوزارة على الإنترنت المواطنين الأمريكيين على "إعادة النظر في السفر بسبب التهديدات المتزايدة".يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعوم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/أمريكا-تبحث-إجراءات-عسكرية-ضد-روسيا-حال-التصعيد-في-أوكرانيا-1056824208.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_68e1e70af8f734f18760824c182b6e2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: لا ننظم رحلات حاليا لإجلاء مواطنينا من أوكرانيا

19:08 GMT 22.01.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تنظم "في الوقت الحالي" رحلات جوية لإجلاء المواطنين الأمريكيين من أوكرانيا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الوزارة أنه في حالة تدهور الأوضاع "على المواطنين الأمريكيين ألا يتوقعوا أنه ستكون هناك عمليات إجلاء ترعاها الحكومة الأمريكية".
المدمرة البريطانية ديفيندر التابعة للبحرية الملكية البريطانية تصل ميناء أوديسا، البحر الأسود، أوكرانيا 18 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
أمريكا تبحث إجراءات عسكرية ضد روسيا حال التصعيد في أوكرانيا
أمس, 23:34 GMT
وأضاف المتحدث الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "حاليا، تتوفر رحلات تجارية لدعم رحلات المغادرة".
كانت وزارة الخارجية قد نصحت بالفعل مواطني الولايات المتحدة بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا المستجد.
ويحث موقع الوزارة على الإنترنت المواطنين الأمريكيين على "إعادة النظر في السفر بسبب التهديدات المتزايدة".
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعوم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية