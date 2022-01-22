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الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمه ضد الفلسطينيين
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمه ضد الفلسطينيين
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن الكيان الصهيوني العنصري يستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمه اليومية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T00:46+0000
2022-01-22T00:46+0000
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وأكدت وكالة فارس، صباح اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "الهولوكوست"، الخميس الماضي.وجاء في بيان أصدرته الخارجية الإيرانية، أن إسرائيل تستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمها اليومية ضد الفلسطينيين، معربة عن أسفها للدعم الغربي المفتوح لإسرائيل حيال جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.وأكدت الوزارة في بيانها أن جرائم فترة الحرب العالمية الثانية وقعت بدافعين هما العنصرية ونزعة التوسع، وأن إسرائيل، في الوقت الحاضر، تعد الوارث والرافع لراية هاتين النزعتين الشيطانيتين، مشددة على أن "الكيان الصهيوني هو الكيان العنصري الوحيد بنزعته التوسعية المتبقي لغاية الآن"، على حد وصفها.ودانت الخارجية الإيرانية في بيانها، وعلى الدوام، الإبادة البشرية مهما كانت الظروف، وتعتبر ذلك أمرا غير مبرر، مشيرة إلى أن بلادها استضافت مشردين أثناء الحرب العالمية الثانية من بعض الدول الأوروبية.وتبنت الأمم المتحدة قرارا يهدف إلى محاربة إنكار "الهولوكوست"، والذي قدمته إسرائيل وألمانيا، دون تصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، في وقت قالت إيران إنها تنأى بنفسها عن النص.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/إيران-تعلق-على-قرار-الأمم-المتحدة-الخاص-بإنكار-الهولوكوست-1056775633.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار عالمية, إيران

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمه ضد الفلسطينيين

00:46 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Sipo
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن الكيان الصهيوني العنصري يستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمه اليومية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت وكالة فارس، صباح اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "الهولوكوست"، الخميس الماضي.
يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وصفقة القرن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
إيران تعلق على قرار الأمم المتحدة الخاص بإنكار "الهولوكوست"
أمس, 04:00 GMT
وجاء في بيان أصدرته الخارجية الإيرانية، أن إسرائيل تستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمها اليومية ضد الفلسطينيين، معربة عن أسفها للدعم الغربي المفتوح لإسرائيل حيال جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة في بيانها أن جرائم فترة الحرب العالمية الثانية وقعت بدافعين هما العنصرية ونزعة التوسع، وأن إسرائيل، في الوقت الحاضر، تعد الوارث والرافع لراية هاتين النزعتين الشيطانيتين، مشددة على أن "الكيان الصهيوني هو الكيان العنصري الوحيد بنزعته التوسعية المتبقي لغاية الآن"، على حد وصفها.
ودانت الخارجية الإيرانية في بيانها، وعلى الدوام، الإبادة البشرية مهما كانت الظروف، وتعتبر ذلك أمرا غير مبرر، مشيرة إلى أن بلادها استضافت مشردين أثناء الحرب العالمية الثانية من بعض الدول الأوروبية.
وتبنت الأمم المتحدة قرارا يهدف إلى محاربة إنكار "الهولوكوست"، والذي قدمته إسرائيل وألمانيا، دون تصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، في وقت قالت إيران إنها تنأى بنفسها عن النص.
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