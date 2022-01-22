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https://arabic.sputniknews.com/20220122/الخارجية-الروسية-أمريكا-والناتو-يشنان-حملة-سامة-ضد-موسكو-1056836888.html
الخارجية الروسية: أمريكا والناتو يشنان حملة "سامة" ضد موسكو
الخارجية الروسية: أمريكا والناتو يشنان حملة "سامة" ضد موسكو
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ودول الناتو، يعملان على شن حملة "سامة" ممنهجة ضد موسكو بدلا من إعداد ردود على مقترحات روسيا بشأن... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:54+0000
2022-01-22T11:54+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية
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وأضافت الخارجية الروسية " "بدلاً من التوقف والتركيز على إجابات الأسئلة الجوهرية المطروحة في الوثائق الروسية، أطلق البيت الأبيض وحلفاؤه الغربيون حملة إعلامية ودعاية "شديدة السمية" تصور بلادنا على أنها معتدية وعدو لأوروبا وعامل تهديد للاستقرار الدولي".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مباحثاتهما في جنيف، أن المزيد من التجاهل الأمريكي لمطالب روسيا حول الضمانات الأمنية سيكون له عواقب وخيمة.وجاء على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تم إخبار بلينكن بصورة واضحة أن الزيد من تجاهل المخاوف الروسية المشروعة والمتعلقة في المقام الأول بالتطوير العسكري المستمر من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأراضي أوكرانيا على خلفية انتشار واسع النطاق لقوات ووسائل التحالف بالقرب من حدودنا، ستكون له عواقب وخيمة".أشار البيان إلى أنه يمكن تجنب ذلك إذا ردت واشنطن بشكل إيجابي على مسودة الاتفاقيات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.هذا واحتضنت مدينة جنيف السويسرية اليوم، محادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، إذ كرر وزير الخارجية الروسي خلالها طلب موسكو وقف تمدد حلف الناتو شرقا، موضحا أن هذا الطلب يأتي لأن الحلف الذي أنشئ أصلا لمواجهة الاتحاد السوفياتي يعمل حاليا ضد روسيا.وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة، واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، ومن بينها أوكرانيا.وتنفي روسيا باستمرار الاتهامات الغربية والأوكرانية بالتصعيد، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، وأنها تجري تدريباتها العسكرية على أراضيها، وهو حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/الخارجية-الروسية-موسكو-لم-تتلق-بعد-ردا-مكتوبا-من-واشنطن-والناتو-على-مقترح-الضمانات-الأمنية-1056620601.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: أمريكا والناتو يشنان حملة "سامة" ضد موسكو

11:54 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ودول الناتو، يعملان على شن حملة "سامة" ممنهجة ضد موسكو بدلا من إعداد ردود على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية.
وأضافت الخارجية الروسية " "بدلاً من التوقف والتركيز على إجابات الأسئلة الجوهرية المطروحة في الوثائق الروسية، أطلق البيت الأبيض وحلفاؤه الغربيون حملة إعلامية ودعاية "شديدة السمية" تصور بلادنا على أنها معتدية وعدو لأوروبا وعامل تهديد للاستقرار الدولي".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مباحثاتهما في جنيف، أن المزيد من التجاهل الأمريكي لمطالب روسيا حول الضمانات الأمنية سيكون له عواقب وخيمة.
وجاء على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تم إخبار بلينكن بصورة واضحة أن الزيد من تجاهل المخاوف الروسية المشروعة والمتعلقة في المقام الأول بالتطوير العسكري المستمر من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأراضي أوكرانيا على خلفية انتشار واسع النطاق لقوات ووسائل التحالف بالقرب من حدودنا، ستكون له عواقب وخيمة".
أشار البيان إلى أنه يمكن تجنب ذلك إذا ردت واشنطن بشكل إيجابي على مسودة الاتفاقيات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.
هذا واحتضنت مدينة جنيف السويسرية اليوم، محادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، إذ كرر وزير الخارجية الروسي خلالها طلب موسكو وقف تمدد حلف الناتو شرقا، موضحا أن هذا الطلب يأتي لأن الحلف الذي أنشئ أصلا لمواجهة الاتحاد السوفياتي يعمل حاليا ضد روسيا.
وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة، واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، ومن بينها أوكرانيا.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في محادثات أمنية في بعثة الولايات المتحدة في جنيف، سويسرا، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق بعد ردا مكتوبا من واشنطن و"الناتو" على مقترح الضمانات الأمنية
19 يناير, 12:33 GMT
وتنفي روسيا باستمرار الاتهامات الغربية والأوكرانية بالتصعيد، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، وأنها تجري تدريباتها العسكرية على أراضيها، وهو حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
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