تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الخارجية-السورية-ممارسات-القوات-الأمريكية-في-البلاد-ترقى-إلى-مستوى-جرائم-الحرب-1056848692.html
الخارجية السورية: ممارسات القوات الأمريكية في البلاد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب
الخارجية السورية: ممارسات القوات الأمريكية في البلاد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب
جددت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، إدانتها الأعمال التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين السوريين في محافظة الحسكة وزيادة معاناتهم. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T16:26+0000
2022-01-22T16:26+0000
العالم العربي
الحسكة
القوات التركية
أخبار سوريا اليوم
القوات الأمريكية
ريف الحسكة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103642/11/1036421194_115:0:1935:1024_1920x0_80_0_0_986bd1b27784ffd50e173b04d838ce1c.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، طالبت الوزراة بانسحاب القوات الأمريكية من شمال سورية الشرقي والقوات التركية من شمال سورية الغربي.واعتبرت وزارة الخارجية، ما تقترفه القوات الأمريكية وميليشيات "قسد"، "أعمالا ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".فيما طالبت الوزراة، في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتقديم كل أشكال الإغاثة الطارئة "لدعم آلاف الأسر السورية التي تم إجبارها على النزوح من أماكن سكنها إلى العراء في هذه الظروف الجوية القاسية".هذا ودعت الخارجية السورية مجلس الأمن إلى "التصدي لمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء في الشمال والشمال الشرقي من سورية والمساعدة على مواجهة هذه الكارثة الإنسانية الجديدة قبل تفاقمها وتفجرها".وكانت قرى وبلدات في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا قد شهدت، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قصفا عنيفا متبادلا بين مسلحين موالين للجيش الأمريكي وآخرين خاضعين للجيش التركي، ما تسبب بحركة نزوح كثيفة للسكان باتجاه المناطق الآمنة.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الجيش-التركي-والفصائل-الموالية-له-يقصفون-قرى-في-ريف-الحسكة-1054833037.html
https://arabic.sputniknews.com/20211228/قوات-أمريكية-تحاول-الدخول-إلى-قرية-في-ريف-الحسكة-والجيش-السوري-يتصدى-لها-1054715363.html
الحسكة
ريف الحسكة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103642/11/1036421194_342:0:1707:1024_1920x0_80_0_0_427a50d29e762575b56c9b57be36cafb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الحسكة, القوات التركية, أخبار سوريا اليوم, القوات الأمريكية, ريف الحسكة

الخارجية السورية: ممارسات القوات الأمريكية في البلاد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب

16:26 GMT 22.01.2022
© وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السوريةوزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
تابعنا عبر
جددت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، إدانتها الأعمال التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين السوريين في محافظة الحسكة وزيادة معاناتهم.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، طالبت الوزراة بانسحاب القوات الأمريكية من شمال سورية الشرقي والقوات التركية من شمال سورية الغربي.
واعتبرت وزارة الخارجية، ما تقترفه القوات الأمريكية وميليشيات "قسد"، "أعمالا ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
قوات الجيش التركي يعودون من بلدة تل أبيض، الحدود السورية التركية، سوريا، تركيا 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
الجيش التركي والفصائل الموالية له يقصفون قرى في ريف الحسكة
1 يناير, 17:52 GMT
فيما طالبت الوزراة، في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتقديم كل أشكال الإغاثة الطارئة "لدعم آلاف الأسر السورية التي تم إجبارها على النزوح من أماكن سكنها إلى العراء في هذه الظروف الجوية القاسية".
الرقة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
قوات أمريكية تحاول الدخول إلى قرية في ريف الحسكة والجيش السوري يتصدى لها
28 ديسمبر 2021, 19:02 GMT
هذا ودعت الخارجية السورية مجلس الأمن إلى "التصدي لمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء في الشمال والشمال الشرقي من سورية والمساعدة على مواجهة هذه الكارثة الإنسانية الجديدة قبل تفاقمها وتفجرها".
وكانت قرى وبلدات في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا قد شهدت، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قصفا عنيفا متبادلا بين مسلحين موالين للجيش الأمريكي وآخرين خاضعين للجيش التركي، ما تسبب بحركة نزوح كثيفة للسكان باتجاه المناطق الآمنة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية