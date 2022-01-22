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https://arabic.sputniknews.com/20220122/الدفاع-الألمانية-إمدادات-السلاح-لن-تساعد-كييف-في-حل-الصراع-في-دونباس-1056837546.html
الدفاع الألمانية: إمدادات السلاح لن تساعد كييف في حل الصراع في دونباس
الدفاع الألمانية: إمدادات السلاح لن تساعد كييف في حل الصراع في دونباس
قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت إن ألمانيا تقف إلى جانب كييف، وستتلقى أوكرانيا مستشفى ميدانيًا متنقلًا، تم تخصيص 5.3 مليون يورو لها، لكن توريد... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:59+0000
2022-01-22T11:59+0000
العالم
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وقالت لامبرخت: "في فبراير، سيتم تسليم مستشفى ميداني مجهز بالكامل، وسيتم توفير التدريب اللازم، وكل هذا بتمويل من ألمانيا بمبلغ 5.3 مليون يورو ... نحن إلى جانب كييف. الآن نحن يجب أن نفعل كل شيء لتهدئة التصعيد"، بحسب ما ذكر موقع "welt".وأضافت لامبرخت: "لكن وراء الخطوط الحمراء يوجد استعداد كبير من الغرب للتحدث مع روسيا ومراعاة مصالحها".هذا وفي وقت سابق، عقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/يناير الجاري، في جنيف.وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.ونفت روسيا مراراً الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، وأنها تجري تدريباتها العسكرية على أراضيها وهو حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/سلطات-دونيتسك-كييف-تنشر-راجمات-صواريخ-في-دونباس-استعدادا-لشن-عملية-عسكرية-واسعة-1056788314.html
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الدفاع الألمانية: إمدادات السلاح لن تساعد كييف في حل الصراع في دونباس

11:59 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / PETRAS MALUKASوزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت
وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / PETRAS MALUKAS
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قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت إن ألمانيا تقف إلى جانب كييف، وستتلقى أوكرانيا مستشفى ميدانيًا متنقلًا، تم تخصيص 5.3 مليون يورو لها، لكن توريد الأسلحة لن يساعد في حل الصراع.
وقالت لامبرخت: "في فبراير، سيتم تسليم مستشفى ميداني مجهز بالكامل، وسيتم توفير التدريب اللازم، وكل هذا بتمويل من ألمانيا بمبلغ 5.3 مليون يورو ... نحن إلى جانب كييف. الآن نحن يجب أن نفعل كل شيء لتهدئة التصعيد"، بحسب ما ذكر موقع "welt".
وفي حديثها عن روسيا، قالت الوزيرة إن موسكو لا يمكنها "اتخاذ قرارات لصالح دول أخرى" و"التشكيك في عضوية الناتو" لدول أوروبا الشرقية.
وأضافت لامبرخت: "لكن وراء الخطوط الحمراء يوجد استعداد كبير من الغرب للتحدث مع روسيا ومراعاة مصالحها".
هذا وفي وقت سابق، عقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/يناير الجاري، في جنيف.
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أمس, 10:08 GMT
وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
ونفت روسيا مراراً الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، وأنها تجري تدريباتها العسكرية على أراضيها وهو حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
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