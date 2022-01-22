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https://arabic.sputniknews.com/20220122/الدفاع-الألمانية-برلين-ترفض-إرسال-السلاح-إلى-أوكرانيا،-لكنها-مستعدة-لتقديم-المساعدات-الطبية-1056827359.html
الدفاع الألمانية: برلين ترفض إرسال السلاح إلى أوكرانيا، لكنها مستعدة لتقديم المساعدات الطبية
الدفاع الألمانية: برلين ترفض إرسال السلاح إلى أوكرانيا، لكنها مستعدة لتقديم المساعدات الطبية
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، استعداد بلادها لإرسال مستشفى ميداني إلى أوكرانيا، لافتة إلى استمرار رفض برلين تسليم أسلحة إلى كييف، في ظل التوتر... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T07:16+0000
2022-01-22T07:16+0000
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت لامبرخت، في تصريحات نقلتها وكالة "تي أون لاين" الألمانية، اليوم السبت إنه "سيتم تسليم مستشفى ميداني كامل، بما في ذلك التدريب اللازم، بتمويل مشترك من ألمانيا بمبلغ 5.3 مليون يورو".وأضافت أن "ألمانيا قدمت بالفعل أجهزة طبية وتعالج الجنود الأوكرانيين المصابين بجروح خطيرة في مستشفيات القوات المسلحة الألمانية، ويجب على الحكومة الفيدرالية أن تفعل كل شيء لتهدئة الأزمة".وأكدت أن "تسليم الأسلحة لن يكون مفيدًا في الوقت الحالي - هذا هو الإجماع في الحكومة الفيدرالية".
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الألمانية: برلين ترفض إرسال السلاح إلى أوكرانيا، لكنها مستعدة لتقديم المساعدات الطبية

07:16 GMT 22.01.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEمتظاهرون في برلين يحملون علم الاتحاد الأوروبي خلال تجمع حاشد تحت شعار "أوقفوا الانقلاب" للاحتجاج على محاولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة
متظاهرون في برلين يحملون علم الاتحاد الأوروبي خلال تجمع حاشد تحت شعار أوقفوا الانقلاب للاحتجاج على محاولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، استعداد بلادها لإرسال مستشفى ميداني إلى أوكرانيا، لافتة إلى استمرار رفض برلين تسليم أسلحة إلى كييف، في ظل التوتر على الحدود مع روسيا.
وقالت لامبرخت، في تصريحات نقلتها وكالة "تي أون لاين" الألمانية، اليوم السبت إنه "سيتم تسليم مستشفى ميداني كامل، بما في ذلك التدريب اللازم، بتمويل مشترك من ألمانيا بمبلغ 5.3 مليون يورو".

وأضافت أن "ألمانيا قدمت بالفعل أجهزة طبية وتعالج الجنود الأوكرانيين المصابين بجروح خطيرة في مستشفيات القوات المسلحة الألمانية، ويجب على الحكومة الفيدرالية أن تفعل كل شيء لتهدئة الأزمة".

وأكدت أن "تسليم الأسلحة لن يكون مفيدًا في الوقت الحالي - هذا هو الإجماع في الحكومة الفيدرالية".
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