https://arabic.sputniknews.com/20220122/الرئيس-الإيراني-لأردوغان-لدينا-رؤية-طويلة-الأمد-للتعاون-مع-تركيا-1056851085.html

الرئيس الإيراني لأردوغان: لدينا رؤية طويلة الأمد للتعاون مع تركيا

الرئيس الإيراني لأردوغان: لدينا رؤية طويلة الأمد للتعاون مع تركيا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده لديها رؤية طويلة الأمد للتعاون مع تركيا، مشيرا إلى أنها رؤية شاملة للعلاقات بين طهران وأنقرة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T18:04+0000

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2022-01-22T18:04+0000

العالم

أخبار إيران

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد رئيسي دعم طهران لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن هناك فرصا متاحة لتوسيع العلاقات الإيرانية التركية وأن إيران ترحب بالخطط التي تهدف إلى بناء تعاون استراتيجي مع تركيا.ولفت الرئيس الإيراني إلى أن احترام السيادة الوطنية للدولة ووحدة أراضيها هو السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار.وأشار البيان إلى أن أردوغان أعرب عن اهتمامه بزيارة إيران قريبا، مشددا على أهمية زيادة مستوى التعاون بين البلدين.وقال الرئيس التركي إن إيران تعد موردا موثوقا للطاقة، مشيرا إلى أن بلاده أعدت قائمة للتعاون الاقتصادي بشتى المجالات لرفع مستوى التعاون بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220121/ما-المشكلة-التي-تسببت-في-توقف-صادرات-الغاز-الإيرانية-إلى-تركيا-1056815616.html

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