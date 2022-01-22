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https://arabic.sputniknews.com/20220122/الرئيس-الإيراني-لأردوغان-لدينا-رؤية-طويلة-الأمد-للتعاون-مع-تركيا-1056851085.html
الرئيس الإيراني لأردوغان: لدينا رؤية طويلة الأمد للتعاون مع تركيا
الرئيس الإيراني لأردوغان: لدينا رؤية طويلة الأمد للتعاون مع تركيا
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده لديها رؤية طويلة الأمد للتعاون مع تركيا، مشيرا إلى أنها رؤية شاملة للعلاقات بين طهران وأنقرة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T18:04+0000
2022-01-22T18:04+0000
العالم
أخبار إيران
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد رئيسي دعم طهران لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن هناك فرصا متاحة لتوسيع العلاقات الإيرانية التركية وأن إيران ترحب بالخطط التي تهدف إلى بناء تعاون استراتيجي مع تركيا.ولفت الرئيس الإيراني إلى أن احترام السيادة الوطنية للدولة ووحدة أراضيها هو السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار.وأشار البيان إلى أن أردوغان أعرب عن اهتمامه بزيارة إيران قريبا، مشددا على أهمية زيادة مستوى التعاون بين البلدين.وقال الرئيس التركي إن إيران تعد موردا موثوقا للطاقة، مشيرا إلى أن بلاده أعدت قائمة للتعاون الاقتصادي بشتى المجالات لرفع مستوى التعاون بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/ما-المشكلة-التي-تسببت-في-توقف-صادرات-الغاز-الإيرانية-إلى-تركيا-1056815616.html
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العالم, أخبار إيران

الرئيس الإيراني لأردوغان: لدينا رؤية طويلة الأمد للتعاون مع تركيا

18:04 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده لديها رؤية طويلة الأمد للتعاون مع تركيا، مشيرا إلى أنها رؤية شاملة للعلاقات بين طهران وأنقرة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأكد رئيسي دعم طهران لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن هناك فرصا متاحة لتوسيع العلاقات الإيرانية التركية وأن إيران ترحب بالخطط التي تهدف إلى بناء تعاون استراتيجي مع تركيا.
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
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أمس, 16:54 GMT
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن احترام السيادة الوطنية للدولة ووحدة أراضيها هو السبيل الوحيد لترسيخ الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن أردوغان أعرب عن اهتمامه بزيارة إيران قريبا، مشددا على أهمية زيادة مستوى التعاون بين البلدين.
وقال الرئيس التركي إن إيران تعد موردا موثوقا للطاقة، مشيرا إلى أن بلاده أعدت قائمة للتعاون الاقتصادي بشتى المجالات لرفع مستوى التعاون بين البلدين.
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