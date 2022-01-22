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https://arabic.sputniknews.com/20220122/الزمالك-المصري-يعاقب-لاعبيه-ويعرض-بعضهم-للبيع-بعد-خسارة-كبيرة-1056852397.html
الزمالك المصري يعاقب لاعبيه ويعرض بعضهم للبيع بعد خسارة كبيرة
الزمالك المصري يعاقب لاعبيه ويعرض بعضهم للبيع بعد خسارة كبيرة
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري قرارات قوية وعاجلة عقب خسارة كبيرة أمام المحلة في كأس الرابطة. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T18:41+0000
2022-01-22T18:41+0000
مرتضى منصور
أخبار الزمالك اليوم
مصر
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وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خصم 250 ألف جنيه (نحو 16 ألف دولار) من كل لاعب بالفريق، إضافة إلى خصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون، بحسب الموقع الرسمي للنادي.ويتحصل كارتيرون على راتب شهري قدره 150 ألف دولار شهريا، ويتولى مهامه منذ 12 مارس/آذار 2021، قادما من التعاون السعودي.كذلك، قرر مرتضى منصور، عرض لاعبين اثنين للبيع (لم يكشف عن اسميهما)، مؤكدا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن تلك القرارات تأتي على خلفية المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.وفي وقت سابق، فاز غزل المحلة على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.وبذلك تجمد رصيد الأبيض عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير، بعد أن مني بالهزيمة الثانية على التوالي.
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مرتضى منصور, أخبار الزمالك اليوم, مصر

الزمالك المصري يعاقب لاعبيه ويعرض بعضهم للبيع بعد خسارة كبيرة

18:41 GMT 22.01.2022
© AP Photo / Lobna Tarekرئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Lobna Tarek
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أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري قرارات قوية وعاجلة عقب خسارة كبيرة أمام المحلة في كأس الرابطة.
وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خصم 250 ألف جنيه (نحو 16 ألف دولار) من كل لاعب بالفريق، إضافة إلى خصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون، بحسب الموقع الرسمي للنادي.
ويتحصل كارتيرون على راتب شهري قدره 150 ألف دولار شهريا، ويتولى مهامه منذ 12 مارس/آذار 2021، قادما من التعاون السعودي.
كذلك، قرر مرتضى منصور، عرض لاعبين اثنين للبيع (لم يكشف عن اسميهما)، مؤكدا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن تلك القرارات تأتي على خلفية المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.
وفي وقت سابق، فاز غزل المحلة على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وبذلك تجمد رصيد الأبيض عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير، بعد أن مني بالهزيمة الثانية على التوالي.
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