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https://arabic.sputniknews.com/20220122/السفارة-الصينية-في-روسيا-تكذب-وسائل-إعلام-أمريكية-مزيفة-واستفزازية-1056857450.html
السفارة الصينية في روسيا تكذب وسائل إعلام أمريكية: "مزيفة واستفزازية"
السفارة الصينية في روسيا تكذب وسائل إعلام أمريكية: "مزيفة واستفزازية"
نفت السفارة الصينية في روسيا اليوم الأحد الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية بشأن طلب الرئيس الصيني شي جين بينغ، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين "عدم... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T21:20+0000
2022-01-22T21:20+0000
روسيا
الصين
أخبار روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو- سبوتنيك. وأكدت السفارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الأخبار "غير صحيحة واستفزازية".وقالت السفارة إن "منشور وكالة بلومبرج الذي يُزعم أن رئيس الصين طلب من نظيره الروسي عدم مهاجمة أوكرانيا خلال الأولمبياد، حتى لا يفسد هذا الحدث، مزيفة واستفزازية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن مزاعم "بلومبرج" إنها "لم تعد مادة إعلامية مزيفة.. هذه عملية إعلامية خاصة للأجهزة الأمريكية ذات الصلة تمت بمساعدة هذه الوسيلة الإعلامية".وتنفي روسيا باستمرار الاتهامات الغربية والأوكرانية بالتصعيد، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، وأنها تجري تدريباتها العسكرية على أراضيها، وهو حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
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روسيا, الصين, أخبار روسيا, فلاديمير بوتين

السفارة الصينية في روسيا تكذب وسائل إعلام أمريكية: "مزيفة واستفزازية"

21:20 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شى جين بينغ خلال اللقاء في الصين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شى جين بينغ خلال اللقاء في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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نفت السفارة الصينية في روسيا اليوم الأحد الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية بشأن طلب الرئيس الصيني شي جين بينغ، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين "عدم مهاجمة أوكرانيا" خلال أولمبياد بكين.
موسكو- سبوتنيك. وأكدت السفارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الأخبار "غير صحيحة واستفزازية".
وقالت السفارة إن "منشور وكالة بلومبرج الذي يُزعم أن رئيس الصين طلب من نظيره الروسي عدم مهاجمة أوكرانيا خلال الأولمبياد، حتى لا يفسد هذا الحدث، مزيفة واستفزازية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن مزاعم "بلومبرج" إنها "لم تعد مادة إعلامية مزيفة.. هذه عملية إعلامية خاصة للأجهزة الأمريكية ذات الصلة تمت بمساعدة هذه الوسيلة الإعلامية".
وأضافت أن موسكو تتوقع استفزازات إعلامية ولا تستبعد أن تكون هناك استفزازات عسكرية من الولايات المتحدة وكييف عشية انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين.
وتنفي روسيا باستمرار الاتهامات الغربية والأوكرانية بالتصعيد، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، وأنها تجري تدريباتها العسكرية على أراضيها، وهو حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
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