https://arabic.sputniknews.com/20220122/الشرطة-الأمريكية-تبحث-عن-قرود-هاربة-خاصة-بأبحاث-لقاح-كورونا-1056843433.html

الشرطة الأمريكية تبحث عن قرود هاربة خاصة بأبحاث لقاح كورونا

الشرطة الأمريكية تبحث عن قرود هاربة خاصة بأبحاث لقاح كورونا

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إنها أطلقت عملية بحث عن 4 قرود من فصيلة "المكاك"، ‏والمخصصة لأبحاث متعلقة باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.‏ 22.01.2022, سبوتنيك عربي

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وهربت القرود التي تتميز بذيل طويل، بعد أن تعرضت شاحنة تقل 100 منها لحادث تحطم مروري.واصطدمت المقطورة التي كانت تقل القرود إلى مختبر في فلوريدا بشاحنة قلابة على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.وتم العثور على اثنين، لكن السلطات الأمريكية ما زالت تحاول القبض عليهما، بينما لا يزال الاثنان الآخران هاربان، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وأكد جندي شرطة ولاية بنسلفانيا، أندريا بيلاتشيك، مطاردة القرود الهاربة في مقاطعة مونتور.وطلبت الشرطة من المواطنين الحفاظ على مسافاتهم، والاتصال برقم 911 إذا رصدوا أيا من القرود الهاربة.

https://arabic.sputniknews.com/20211218/قرود-تقتل-أكثر-من-200-كلبا-في-هجمات-انتقامية-بإلقائها-من-فوق-المباني-الشاهقة-1054309949.html

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