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https://arabic.sputniknews.com/20220122/الشرطة-الأمريكية-تبحث-عن-قرود-هاربة-خاصة-بأبحاث-لقاح-كورونا-1056843433.html
الشرطة الأمريكية تبحث عن قرود هاربة خاصة بأبحاث لقاح كورونا
الشرطة الأمريكية تبحث عن قرود هاربة خاصة بأبحاث لقاح كورونا
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إنها أطلقت عملية بحث عن 4 قرود من فصيلة "المكاك"، ‏والمخصصة لأبحاث متعلقة باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.‏ 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T14:15+0000
2022-01-22T14:15+0000
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وهربت القرود التي تتميز بذيل طويل، بعد أن تعرضت شاحنة تقل 100 منها لحادث تحطم مروري.واصطدمت المقطورة التي كانت تقل القرود إلى مختبر في فلوريدا بشاحنة قلابة على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.وتم العثور على اثنين، لكن السلطات الأمريكية ما زالت تحاول القبض عليهما، بينما لا يزال الاثنان الآخران هاربان، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وأكد جندي شرطة ولاية بنسلفانيا، أندريا بيلاتشيك، مطاردة القرود الهاربة في مقاطعة مونتور.وطلبت الشرطة من المواطنين الحفاظ على مسافاتهم، والاتصال برقم 911 إذا رصدوا أيا من القرود الهاربة.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/قرود-تقتل-أكثر-من-200-كلبا-في-هجمات-انتقامية-بإلقائها-من-فوق-المباني-الشاهقة-1054309949.html
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مجتمع, منوعات

الشرطة الأمريكية تبحث عن قرود هاربة خاصة بأبحاث لقاح كورونا

14:15 GMT 22.01.2022
© AP Photo / Firdia Lisnawatiعامل يطعم قرود المكاك خلال وقت التغذية في غابة سانجه للقردة، جزيرة بالي، إندونيسيا، 1 سبتمبر/ أيلول 2021
عامل يطعم قرود المكاك خلال وقت التغذية في غابة سانجه للقردة، جزيرة بالي، إندونيسيا، 1 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
عامل يطعم قرود المكاك خلال وقت التغذية في غابة سانجه للقردة، جزيرة بالي، إندونيسيا، 1 سبتمبر/ أيلول 2021
© AP Photo / Firdia Lisnawati
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قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إنها أطلقت عملية بحث عن 4 قرود من فصيلة "المكاك"، ‏والمخصصة لأبحاث متعلقة باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.‏
وهربت القرود التي تتميز بذيل طويل، بعد أن تعرضت شاحنة تقل 100 منها لحادث تحطم مروري.
واصطدمت المقطورة التي كانت تقل القرود إلى مختبر في فلوريدا بشاحنة قلابة على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.
قرود المكاك تتسلق مصورًا صحفياً في معبد فرا برانغ سام يود خلال مهرجان القرود السنوي مونكي بوفيت، في محافظة لوبوري، شمال بانكوك في 28 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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18 ديسمبر 2021, 15:34 GMT
وتم العثور على اثنين، لكن السلطات الأمريكية ما زالت تحاول القبض عليهما، بينما لا يزال الاثنان الآخران هاربان، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأكد جندي شرطة ولاية بنسلفانيا، أندريا بيلاتشيك، مطاردة القرود الهاربة في مقاطعة مونتور.
وطلبت الشرطة من المواطنين الحفاظ على مسافاتهم، والاتصال برقم 911 إذا رصدوا أيا من القرود الهاربة.
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