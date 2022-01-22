https://arabic.sputniknews.com/20220122/الشرطة-الاسرائيلية-تقمع-تظاهرة-لمتضامنين-وأهالي-في-حي-الشيخ-جراح-بالقدس--1056829595.html

الشرطة الاسرائيلية تقمع تظاهرة لمتضامنين وأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس

الشرطة الاسرائيلية تقمع تظاهرة لمتضامنين وأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس

قمعت القوات الإسرائيلية، تظاهرة لأهالي حي الشيخ جرّاح شرق مدينة القدس، وجاءت المظاهرة التي شارك فيها متضامنون وأهالي الحي، تنديداً بهدم منزل عائلة الصالحية،... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T08:42+0000

2022-01-22T08:42+0000

2022-01-22T08:42+0000

العالم العربي

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وقد حاول المتظاهرون إزالة سياج وضعه مستوطنون في وقت سابق، قرب منزل عائلة سالم، المهددة بالتهجير من منزلها، حيث استخدمت الشرطة القوة لإخراج الناشطين من المكان، واعتقلت عدداً منهم، مع تواجد أمني مكثف.وكان مستوطنون إسرائيليون يقودهم نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، أريه كينغ، وضعوا سياجاً في الأرض التي تعود لعائلة سالم، ووضع السياج في محيط الأرض، وسط احتجاج أفراد عائلة سالم، الذين أكدوا على أن الإجراء تم بشكل غير قانوني، ودون الحصول على إذن من المحكمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/السلطات-الإسرائيلية-تهدم-منزلين-في-حي-الشيخ-جراح-وتعتقل-21-شابا-تضامنوا-مع-ملاك-المنزلين-1056521850.html

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