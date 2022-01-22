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الشرطة الاسرائيلية تقمع تظاهرة لمتضامنين وأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس
الشرطة الاسرائيلية تقمع تظاهرة لمتضامنين وأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس
قمعت القوات الإسرائيلية، تظاهرة لأهالي حي الشيخ جرّاح شرق مدينة القدس، وجاءت المظاهرة التي شارك فيها متضامنون وأهالي الحي، تنديداً بهدم منزل عائلة الصالحية،... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T08:42+0000
2022-01-22T08:42+0000
العالم العربي
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وقد حاول المتظاهرون إزالة سياج وضعه مستوطنون في وقت سابق، قرب منزل عائلة سالم، المهددة بالتهجير من منزلها، حيث استخدمت الشرطة القوة لإخراج الناشطين من المكان، واعتقلت عدداً منهم، مع تواجد أمني مكثف.وكان مستوطنون إسرائيليون يقودهم نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، أريه كينغ، وضعوا سياجاً في الأرض التي تعود لعائلة سالم، ووضع السياج في محيط الأرض، وسط احتجاج أفراد عائلة سالم، الذين أكدوا على أن الإجراء تم بشكل غير قانوني، ودون الحصول على إذن من المحكمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/السلطات-الإسرائيلية-تهدم-منزلين-في-حي-الشيخ-جراح-وتعتقل-21-شابا-تضامنوا-مع-ملاك-المنزلين-1056521850.html
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العالم العربي

الشرطة الاسرائيلية تقمع تظاهرة لمتضامنين وأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس

08:42 GMT 22.01.2022
© AP Photo / Oren Zivلحظة اعتقال مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري، حي الشيخ جراح، القدس الشرقية، 6 يونيو 2021
لحظة اعتقال مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري، حي الشيخ جراح، القدس الشرقية، 6 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Oren Ziv
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قمعت القوات الإسرائيلية، تظاهرة لأهالي حي الشيخ جرّاح شرق مدينة القدس، وجاءت المظاهرة التي شارك فيها متضامنون وأهالي الحي، تنديداً بهدم منزل عائلة الصالحية، حيث رفع المشاركون في التظاهرة صوراً لركام منزل عائلة محمود صالحية، وهتفوا بشعارات "لا للتهجير" و "والمستوطنون سارقون".
وقد حاول المتظاهرون إزالة سياج وضعه مستوطنون في وقت سابق، قرب منزل عائلة سالم، المهددة بالتهجير من منزلها، حيث استخدمت الشرطة القوة لإخراج الناشطين من المكان، واعتقلت عدداً منهم، مع تواجد أمني مكثف.

وقال محمد الصباغ أحد سكان حي الشيخ جراح لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ ما يحصل في الحي هو جريمة بحق سكانها، والتهجير يهددنا جميعا، اليوم نتضامن مع جيراننا وغدا سيكون الدور علينا، وأدعو كل الأحرار في العالم للوقوف بجانبنا ضد ممارسات التطهير التي تقوم بها المجموعات الاستيطانية وبمساعدة الحكومة الإسرائيلية".

وكان مستوطنون إسرائيليون يقودهم نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، أريه كينغ، وضعوا سياجاً في الأرض التي تعود لعائلة سالم، ووضع السياج في محيط الأرض، وسط احتجاج أفراد عائلة سالم، الذين أكدوا على أن الإجراء تم بشكل غير قانوني، ودون الحصول على إذن من المحكمة.
28 عائلة مقدسية تنتظر الوثائق والاتفاقيات المصدقة لملكية الأرض والمنازل في حي الشيخ جراح في القدس، فلسطين 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
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