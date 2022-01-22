الصحة المصرية: ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد... مستعدون للأسوأ

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لبرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، نقلها موقع "مصراوي".وقال عبد الغفار، إن متحور أوميكرون كسر الارتباط الطردي بين معدلات زيادة الإصابات والدخول إلى المستشفيات، حيث لم يعد هذا الارتباط قائما.وكشف أن متوسط الإشغال في الأقسام الداخلية بالمستشفيات 12% ولا يزيد على 40% في العنايات المركزة.وحول حقيقة أعداد المصابين بكورونا، قال المسؤول المصري إن حصيلة الإصابات التي تعلنها الوزارة هي التي تتردد على المستشفيات، مشيرا في الوقت نفسه إلى دراسة وجدت أن 60-65% من المصابين لا يعانون من أي أعراض.وقال عبد الغفار "ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد"، في مصر، كاشفا النقاب عن تعاقد مصر مع شركة أسترازينيكا للحصول على عقار عن طريق الحقن العضلي لمنع الإصابة بكورونا.وأضاف أن مصر انتهت من المرحلة الأولى للقاح المصري وأن "النتائج مشجعة".ومساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة المصرية أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا لم تبدأ بعد مؤكدة أن "الدولة المصرية تستعد دوما للأسوأ".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لبرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، نقلها موقع "مصراوي".
وقال عبد الغفار، إن متحور أوميكرون كسر الارتباط الطردي بين معدلات زيادة الإصابات والدخول إلى المستشفيات، حيث لم يعد هذا الارتباط قائما.
وكشف أن متوسط الإشغال في الأقسام الداخلية بالمستشفيات 12% ولا يزيد على 40% في العنايات المركزة.
وحول حقيقة أعداد المصابين بكورونا، قال المسؤول المصري إن حصيلة الإصابات التي تعلنها الوزارة هي التي تتردد على المستشفيات، مشيرا في الوقت نفسه إلى دراسة وجدت أن 60-65% من المصابين لا يعانون من أي أعراض.
وقال عبد الغفار "ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد"، في مصر، كاشفا النقاب عن تعاقد مصر مع شركة أسترازينيكا للحصول على عقار عن طريق الحقن العضلي لمنع الإصابة بكورونا.
وأضاف أن مصر انتهت من المرحلة الأولى للقاح المصري وأن "النتائج مشجعة".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة.