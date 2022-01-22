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https://arabic.sputniknews.com/20220122/الصحة-المصرية-ذروة-الموجة-الرابعة-لم-تبدأ-بعد-مستعدون-للأسوأ-1056854169.html
الصحة المصرية: ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد... مستعدون للأسوأ
الصحة المصرية: ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد... مستعدون للأسوأ
أعلنت وزارة الصحة المصرية أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا لم تبدأ بعد مؤكدة أن "الدولة المصرية تستعد دوما للأسوأ". 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T19:16+0000
2022-01-22T19:16+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
مصر
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لبرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، نقلها موقع "مصراوي".وقال عبد الغفار، إن متحور أوميكرون كسر الارتباط الطردي بين معدلات زيادة الإصابات والدخول إلى المستشفيات، حيث لم يعد هذا الارتباط قائما.وكشف أن متوسط الإشغال في الأقسام الداخلية بالمستشفيات 12% ولا يزيد على 40% في العنايات المركزة.وحول حقيقة أعداد المصابين بكورونا، قال المسؤول المصري إن حصيلة الإصابات التي تعلنها الوزارة هي التي تتردد على المستشفيات، مشيرا في الوقت نفسه إلى دراسة وجدت أن 60-65% من المصابين لا يعانون من أي أعراض.وقال عبد الغفار "ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد"، في مصر، كاشفا النقاب عن تعاقد مصر مع شركة أسترازينيكا للحصول على عقار عن طريق الحقن العضلي لمنع الإصابة بكورونا.وأضاف أن مصر انتهت من المرحلة الأولى للقاح المصري وأن "النتائج مشجعة".ومساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة.
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فيروس كورونا, أوميكرون, مصر

الصحة المصرية: ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد... مستعدون للأسوأ

19:16 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / Khaled Desoukiرجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص "كوفيد-19" في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021
رجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص كوفيد-19 في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / Khaled Desouki
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا لم تبدأ بعد مؤكدة أن "الدولة المصرية تستعد دوما للأسوأ".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لبرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، نقلها موقع "مصراوي".
وقال عبد الغفار، إن متحور أوميكرون كسر الارتباط الطردي بين معدلات زيادة الإصابات والدخول إلى المستشفيات، حيث لم يعد هذا الارتباط قائما.
وكشف أن متوسط الإشغال في الأقسام الداخلية بالمستشفيات 12% ولا يزيد على 40% في العنايات المركزة.
وحول حقيقة أعداد المصابين بكورونا، قال المسؤول المصري إن حصيلة الإصابات التي تعلنها الوزارة هي التي تتردد على المستشفيات، مشيرا في الوقت نفسه إلى دراسة وجدت أن 60-65% من المصابين لا يعانون من أي أعراض.
وقال عبد الغفار "ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد"، في مصر، كاشفا النقاب عن تعاقد مصر مع شركة أسترازينيكا للحصول على عقار عن طريق الحقن العضلي لمنع الإصابة بكورونا.
وأضاف أن مصر انتهت من المرحلة الأولى للقاح المصري وأن "النتائج مشجعة".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة.
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