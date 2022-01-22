الصين تقرر عودة إجراء المسحة الشرجية للكشف عن كورونا

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ما لا يقل عن 27 شخصا خضعوا بالفعل لاختبارات المسحة الشرجية داخل مبنى سكني في بكين، حيث أصيبت امرأة تبلغ من العمر 26 عاما بالمتحور أوميكرون، وهي أول حالة مسجلة في المدينة.وتتم الاختبارات الشرجية عن طريق إدخال قطعة قطن معقمة تصل إلى 5 سنتيمترات في المستقيم وتدويرها عدة مرات، ثم تتم إزالتها لتحليلها في المختبر.يأتي القرار بعدما ألغت الصين خططا لبيع تذاكر للأولمبياد للجمهور وقالت إنه سيتم السماح فقط للمتفرجين المختارين بالحضور، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2020.وكانت السلطات الصينية قد ألزمت جميع الوافدين الأجانب إليها، في مارس /آذار الماضي بإجراء المسحة الشرجية المستخدمة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).وبررت الصين قرارها بأن المسحة الشرجية "أكثر دقة" من باقي طرق الفحص الأخرى، وعملا بالقرار الجديد، ستنشئ السلطات مراكز فحص في مطارات بكين وشنغهاي لفحص المسافرين القادمين إليها.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.