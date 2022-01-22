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القوات البحرية التونسية تضبط مركب صيد ليبي في "وضعية غير قانونية"
القوات البحرية التونسية تضبط مركب صيد ليبي في "وضعية غير قانونية"
أعلنت وزارة الدفاع، التونسية، اليوم السبت، ضبط مركب صيد ليبي مشيرة إلى أنه كان "في وضعية غير قانونية بمنطقة صيد خاصة تونسية". 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T12:47+0000
2022-01-22T12:47+0000
العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الوزارة قولها بأن "وحدة بحرية تابعة لجيش البحر ضبطت مركب صيد بالجر ليبي وعلى متنه 16 بحارا (1 ليبي و1 تونسي و13 مصريا و1 سوداني) في وضعية صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية بالموقع شمال شرق الكتف من ولاية مدنين على بعد 34 كلم".جاء تحرك الوحدة البحرية التونسية بعد تلقيها بلاغا من وزارة الدفاع الوطني برفع مخالفة ضد هذا المركب واقتياده إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.وفي وقت سابق، ضبطت وحدة بحرية تونسية، الإثنين الماضي، مركب صيد بالجر ليبي وعلى متنه 11 بحارا (ليبي و10 مصريين) في وضعية صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية بالموقع شمال شرق الكتف على بعد 40 كلم، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.وعمدت الوحدة البحرية التونسية إلى رفع مخالفة ضد المركب المذكور واقتياده إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.
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العالم العربي

القوات البحرية التونسية تضبط مركب صيد ليبي في "وضعية غير قانونية"

12:47 GMT 22.01.2022
© REUTERSغرق مركب لمهاجرين
غرق مركب لمهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS
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أعلنت وزارة الدفاع، التونسية، اليوم السبت، ضبط مركب صيد ليبي مشيرة إلى أنه كان "في وضعية غير قانونية بمنطقة صيد خاصة تونسية".
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الوزارة قولها بأن "وحدة بحرية تابعة لجيش البحر ضبطت مركب صيد بالجر ليبي وعلى متنه 16 بحارا (1 ليبي و1 تونسي و13 مصريا و1 سوداني) في وضعية صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية بالموقع شمال شرق الكتف من ولاية مدنين على بعد 34 كلم".
جاء تحرك الوحدة البحرية التونسية بعد تلقيها بلاغا من وزارة الدفاع الوطني برفع مخالفة ضد هذا المركب واقتياده إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.
وفي وقت سابق، ضبطت وحدة بحرية تونسية، الإثنين الماضي، مركب صيد بالجر ليبي وعلى متنه 11 بحارا (ليبي و10 مصريين) في وضعية صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية بالموقع شمال شرق الكتف على بعد 40 كلم، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.
وعمدت الوحدة البحرية التونسية إلى رفع مخالفة ضد المركب المذكور واقتياده إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.
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