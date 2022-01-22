المالكي يؤكد تماسك الإطار التنسيقي ووحدة موقفه

وفي تغريدة على موقع تويتر قال المالكي إن: "الإطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وأفكاره العملية لتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تقوم على أساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور".وأكد المالكي أن الإطار مجمع على التمسك بموقف واحد من المشاركة أو عدمها، كما أنه حريص على اجتماع كافة الأطراف في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع التداعي للعملية السياسية.
قال رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي إن قوى الإطار التنسيقي متماسكة فيما بينها.
وفي تغريدة على موقع تويتر قال المالكي إن: "الإطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وأفكاره العملية لتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تقوم على أساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور".
السلام عليكم لمن يسال عن الاطار بدافع الحرص، نقول ان #الاطار_التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وافكاره العملية لتشكيل الحكومة وادارة الدولة تقوم على اساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور…