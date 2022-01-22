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https://arabic.sputniknews.com/20220122/المالكي-يؤكد-تماسك-الإطار-التنسيقي-ووحدة-موقفه-1056838388.html
المالكي يؤكد تماسك الإطار التنسيقي ووحدة موقفه
المالكي يؤكد تماسك الإطار التنسيقي ووحدة موقفه
قال رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي إن قوى الإطار التنسيقي متماسكة فيما بينها. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-22T12:23+0000
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وفي تغريدة على موقع تويتر قال المالكي إن: "الإطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وأفكاره العملية لتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تقوم على أساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور".وأكد المالكي أن الإطار مجمع على التمسك بموقف واحد من المشاركة أو عدمها، كما أنه حريص على اجتماع كافة الأطراف في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع التداعي للعملية السياسية.
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العالم العربي, العراق

المالكي يؤكد تماسك الإطار التنسيقي ووحدة موقفه

12:23 GMT 22.01.2022
© AP Photo / Khalid Mohammedنوري المالكي
نوري المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Khalid Mohammed
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قال رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي إن قوى الإطار التنسيقي متماسكة فيما بينها.
وفي تغريدة على موقع تويتر قال المالكي إن: "الإطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وأفكاره العملية لتشكيل الحكومة وإدارة الدولة تقوم على أساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور".
وأكد المالكي أن الإطار مجمع على التمسك بموقف واحد من المشاركة أو عدمها، كما أنه حريص على اجتماع كافة الأطراف في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع التداعي للعملية السياسية.
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