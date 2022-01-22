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https://arabic.sputniknews.com/20220122/المستشارون-السياسيون-لدول-صيغة-نورماندي-يجتمعون-يوم-25-يناير-في-باريس--1056844064.html
المستشارون السياسيون لدول صيغة "نورماندي" يجتمعون يوم 25 يناير في باريس
المستشارون السياسيون لدول صيغة "نورماندي" يجتمعون يوم 25 يناير في باريس
أفاد مصدر مطلع في الإدارة الرئاسية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن المستشارون السياسيون لدول صيغة "نورماندي" سيعقدون اجتماعا، وجها لوجه، في باريس بتاريخ 25 يناير/... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T14:36+0000
2022-01-22T14:36+0000
روسيا
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وأشار المصدر إلى أن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، دميتري كوزاك، سيمثل الجانب الروسي في الاجتماع المزمع عقده.وقال المصدر إن "المستشارين السياسيين لدول صيغة نورماندي سيعقدون اجتماعا وجها لوجه في باريس يوم 25 يناير/ كانون الثاني، وقد تم الاتفاق مسبقا على هذا في 6 يناير/ كانون الثاني في أرخانجيلسك".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أندريا ساسي، قد قالت: إن برلين تسعى لعقد اجتماع في شكل صيغة نورماندي، وأنها تعمل على عقد مثل هذا الاجتماع، لكن لا يوجد موعد محدد حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/غوتيريش-روسيا-لن-تغزو-أوكرانيا-فيديو-1056839076.html
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المستشارون السياسيون لدول صيغة "نورماندي" يجتمعون يوم 25 يناير في باريس

14:36 GMT 22.01.2022
© Photo / POOL / الذهاب إلى بنك الصورديمتري كوزاك، نائب رئيس الإدارة الرئاسية لروسيا
ديمتري كوزاك، نائب رئيس الإدارة الرئاسية لروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Photo / POOL
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أفاد مصدر مطلع في الإدارة الرئاسية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن المستشارون السياسيون لدول صيغة "نورماندي" سيعقدون اجتماعا، وجها لوجه، في باريس بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني.
وأشار المصدر إلى أن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، دميتري كوزاك، سيمثل الجانب الروسي في الاجتماع المزمع عقده.
وقال المصدر إن "المستشارين السياسيين لدول صيغة نورماندي سيعقدون اجتماعا وجها لوجه في باريس يوم 25 يناير/ كانون الثاني، وقد تم الاتفاق مسبقا على هذا في 6 يناير/ كانون الثاني في أرخانجيلسك".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء المؤتمر الصحفي الختامي حول نتائج المفاوضات اليمنية، والأزمة في اليمن، في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
غوتيريش: روسيا لن تغزو أوكرانيا... فيديو
12:29 GMT
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أندريا ساسي، قد قالت: إن برلين تسعى لعقد اجتماع في شكل صيغة نورماندي، وأنها تعمل على عقد مثل هذا الاجتماع، لكن لا يوجد موعد محدد حتى الآن.
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