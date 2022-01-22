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الولايات المتحدة ترفض إصدار تأشيرة دخول لرائد فضاء روسي إلى البلاد
الولايات المتحدة ترفض إصدار تأشيرة دخول لرائد فضاء روسي إلى البلاد
كشف مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات الأمريكية رفضت منح رائد الفضاء الروسي، نيكولاي تشوب، تأشيرة دخول إلى بلادها، وذلك دون تفسيرات إضافية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T09:11+0000
2022-01-22T09:11+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
ناسا
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وقال المصدر للوكالة: "مُنع رائد الفضاء، نيكولاي تشوب، الذي كان من المقرر أن تكون رحلته إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2023، من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة دون تفسير".وأوضح المصدر أنه تقليديًا يتم تدريب جميع الأعضاء الروس في البعثة في مركز جونسون للفضاء قبل السفر إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى أن التدريب يشمل دراسة هيكل الجزء الأمريكي من المحطة بنفس الطريقة التي يستعد بها رواد الفضاء من الولايات المتحدة في روسيا. وفي السياق نفسه، قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إنه سيقوم باستفسار وكالة "ناسا" حول هذا الموقف.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا

الولايات المتحدة ترفض إصدار تأشيرة دخول لرائد فضاء روسي إلى البلاد

09:11 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورروسكوسموس في لي بورجيه
روسكوسموس في لي بورجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
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كشف مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات الأمريكية رفضت منح رائد الفضاء الروسي، نيكولاي تشوب، تأشيرة دخول إلى بلادها، وذلك دون تفسيرات إضافية.
وقال المصدر للوكالة: "مُنع رائد الفضاء، نيكولاي تشوب، الذي كان من المقرر أن تكون رحلته إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2023، من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة دون تفسير".
وأوضح المصدر أنه تقليديًا يتم تدريب جميع الأعضاء الروس في البعثة في مركز جونسون للفضاء قبل السفر إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى أن التدريب يشمل دراسة هيكل الجزء الأمريكي من المحطة بنفس الطريقة التي يستعد بها رواد الفضاء من الولايات المتحدة في روسيا.
وفي السياق نفسه، قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إنه سيقوم باستفسار وكالة "ناسا" حول هذا الموقف.
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