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https://arabic.sputniknews.com/20220122/انتقادات-على-مواقع-التواصل-الاجتماعي-للمبعوثة-الأممية-للعراق-بعد-نشرها-صورة-على-تويتر--1056834773.html
انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي للمبعوثة الأممية للعراق بعد نشرها صورة على "تويتر"
انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي للمبعوثة الأممية للعراق بعد نشرها صورة على "تويتر"
واجهت المبعوثة الأممية للعراق، جينين هينيس بلاسخارت، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد نشرها صورة على "تويتر" وهي تلعب بالثلج. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T11:07+0000
2022-01-22T11:07+0000
العالم العربي
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وكتب أحد المغردين: "المبعوثة الأممية إلى العراق تستمع بالثلج، بينما يموت أطفال العراق وسوريا في المخيمات من البرد.. الفرق بين الصورتين يشرح النفاق الأممي".وكتب مغرد آخر: "هل أصبحت بلاسخارت ملك الموت وقابضة ارواح الابرياء لمجرد اخذها لصورة فكل طفل يموت نلقي باللوم عليها".في أغسطس/آب 2018، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، هينيس بلاسخارت، ممثلة خاصة له في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.وهي سياسية هولندية بدأت حياتها المهنية عضوة في البرلمان الأوروبي لتحالف الليبراليين والديمقراطيين في أوروبا بعد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2004 في 20 يوليو/تموز 2004.
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العالم العربي

انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي للمبعوثة الأممية للعراق بعد نشرها صورة على "تويتر"

11:07 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورممثلة الأمم المتحدة بالعراق جينين هينيس بلاسخارت
ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جينين هينيس بلاسخارت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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واجهت المبعوثة الأممية للعراق، جينين هينيس بلاسخارت، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعد نشرها صورة على "تويتر" وهي تلعب بالثلج.
وكتب أحد المغردين: "المبعوثة الأممية إلى العراق تستمع بالثلج، بينما يموت أطفال العراق وسوريا في المخيمات من البرد.. الفرق بين الصورتين يشرح النفاق الأممي".
وكتب مغرد آخر: "هل أصبحت بلاسخارت ملك الموت وقابضة ارواح الابرياء لمجرد اخذها لصورة فكل طفل يموت نلقي باللوم عليها".
في أغسطس/آب 2018، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، هينيس بلاسخارت، ممثلة خاصة له في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
وهي سياسية هولندية بدأت حياتها المهنية عضوة في البرلمان الأوروبي لتحالف الليبراليين والديمقراطيين في أوروبا بعد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2004 في 20 يوليو/تموز 2004.
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