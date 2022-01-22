https://arabic.sputniknews.com/20220122/بايدن-مشيدا-بنائبته-رغم-اتهامها-بعدم-الكفاءة-وإحباط-موظفيها-أحبك-فيديو-1056848487.html

بايدن مشيدا بنائبته رغم اتهامها بعدم الكفاءة وإحباط موظفيها: أحبك... فيديو

بايدن مشيدا بنائبته رغم اتهامها بعدم الكفاءة وإحباط موظفيها: أحبك... فيديو

عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إعجابه الكامل بنائبته، كامالا هاريس، زاعما أنه لا يستطيع تخيل ‏وجود أي شخص آخر بجانبه، وذلك مع تزايد الأسئلة حول أدائها.‏ 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T16:26+0000

2022-01-22T16:26+0000

2022-01-22T16:26+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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وجاء مديح بايدن لهاريس في الوقت الذي ألقى فيه الاثنان ملاحظاتهما في حدث افتراضي عن بعد على مستوى القاعدة الشعبية للجنة الوطنية الديمقراطية، أمس الجمعة.وقال الرئيس الأمريكي وهو يفتتح تصريحاته: "مرحبا كامالا، إنني أحبك، أنت دائما تدعميني"، لتوافقه هاريس في الرأي.وأردف بايدن لهاريس: "أنت رائعة حقا، أنت أفضل شريك من الممكن أن أتخيله".وتأتي إشادة بايدن بنائبته، كامالا هاريس، بعد أيام فقط من اقتراحه أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024، وأنها ستكون نائبته مرة أخرى.وقال بايدن عن هاريس في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة مرور أول عام من رئاسته: "ستكون رفيقي في الترشح، أعتقد أنها تقوم بعمل جيد".وكانت كامالا هاريس موضع اهتمام إعلامي سلبي خلال الأشهر الأخيرة، إذ أشار أحد التقارير إلى أن بعض موظفيها أصيبوا بالإحباط، وسط ما قالوا إنه بيئة عمل غير صحية وغير فعالة.كما واجهت هاريس انتقادات بسبب عدم قدرتها على أداء المهام التي كلفها بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما في ذلك أزمة الحدود.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، اختار بايدن هاريس لمساعدته في قيادة استجابة الإدارة الأمريكية لأزمة الحدود الجنوبية، من خلال معالجة "الأسباب الجذرية" للهجرة.

https://arabic.sputniknews.com/20211206/موظفون-سابقون-عن-نائبة-بايدن-توجه-انتقادات-مستمرة-مدمرة-للروح-1053622128.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن