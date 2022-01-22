بايدن مشيدا بنائبته رغم اتهامها بعدم الكفاءة وإحباط موظفيها: أحبك... فيديو

وجاء مديح بايدن لهاريس في الوقت الذي ألقى فيه الاثنان ملاحظاتهما في حدث افتراضي عن بعد على مستوى القاعدة الشعبية للجنة الوطنية الديمقراطية، أمس الجمعة.وقال الرئيس الأمريكي وهو يفتتح تصريحاته: "مرحبا كامالا، إنني أحبك، أنت دائما تدعميني"، لتوافقه هاريس في الرأي.وأردف بايدن لهاريس: "أنت رائعة حقا، أنت أفضل شريك من الممكن أن أتخيله".وتأتي إشادة بايدن بنائبته، كامالا هاريس، بعد أيام فقط من اقتراحه أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024، وأنها ستكون نائبته مرة أخرى.وقال بايدن عن هاريس في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة مرور أول عام من رئاسته: "ستكون رفيقي في الترشح، أعتقد أنها تقوم بعمل جيد".وكانت كامالا هاريس موضع اهتمام إعلامي سلبي خلال الأشهر الأخيرة، إذ أشار أحد التقارير إلى أن بعض موظفيها أصيبوا بالإحباط، وسط ما قالوا إنه بيئة عمل غير صحية وغير فعالة.كما واجهت هاريس انتقادات بسبب عدم قدرتها على أداء المهام التي كلفها بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما في ذلك أزمة الحدود.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، اختار بايدن هاريس لمساعدته في قيادة استجابة الإدارة الأمريكية لأزمة الحدود الجنوبية، من خلال معالجة "الأسباب الجذرية" للهجرة.
يحي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من كاليفورنيا، بعد أن ألقى خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونغرس في غرفة مجلس النواب في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، الولايات المتحدة، 28 أبريل 2021