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https://arabic.sputniknews.com/20220122/بايدن-مشيدا-بنائبته-رغم-اتهامها-بعدم-الكفاءة-وإحباط-موظفيها-أحبك-فيديو-1056848487.html
بايدن مشيدا بنائبته رغم اتهامها بعدم الكفاءة وإحباط موظفيها: أحبك... فيديو
بايدن مشيدا بنائبته رغم اتهامها بعدم الكفاءة وإحباط موظفيها: أحبك... فيديو
عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إعجابه الكامل بنائبته، كامالا هاريس، زاعما أنه لا يستطيع تخيل ‏وجود أي شخص آخر بجانبه، وذلك مع تزايد الأسئلة حول أدائها.‏ 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T16:26+0000
2022-01-22T16:26+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وجاء مديح بايدن لهاريس في الوقت الذي ألقى فيه الاثنان ملاحظاتهما في حدث افتراضي عن بعد على مستوى القاعدة الشعبية للجنة الوطنية الديمقراطية، أمس الجمعة.وقال الرئيس الأمريكي وهو يفتتح تصريحاته: "مرحبا كامالا، إنني أحبك، أنت دائما تدعميني"، لتوافقه هاريس في الرأي.وأردف بايدن لهاريس: "أنت رائعة حقا، أنت أفضل شريك من الممكن أن أتخيله".وتأتي إشادة بايدن بنائبته، كامالا هاريس، بعد أيام فقط من اقتراحه أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024، وأنها ستكون نائبته مرة أخرى.وقال بايدن عن هاريس في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة مرور أول عام من رئاسته: "ستكون رفيقي في الترشح، أعتقد أنها تقوم بعمل جيد".وكانت كامالا هاريس موضع اهتمام إعلامي سلبي خلال الأشهر الأخيرة، إذ أشار أحد التقارير إلى أن بعض موظفيها أصيبوا بالإحباط، وسط ما قالوا إنه بيئة عمل غير صحية وغير فعالة.كما واجهت هاريس انتقادات بسبب عدم قدرتها على أداء المهام التي كلفها بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما في ذلك أزمة الحدود.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، اختار بايدن هاريس لمساعدته في قيادة استجابة الإدارة الأمريكية لأزمة الحدود الجنوبية، من خلال معالجة "الأسباب الجذرية" للهجرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/موظفون-سابقون-عن-نائبة-بايدن-توجه-انتقادات-مستمرة-مدمرة-للروح-1053622128.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن مشيدا بنائبته رغم اتهامها بعدم الكفاءة وإحباط موظفيها: أحبك... فيديو

16:26 GMT 22.01.2022
© REUTERS / Andrew Harnikيحي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من كاليفورنيا، بعد أن ألقى خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونغرس في غرفة مجلس النواب في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، الولايات المتحدة، 28 أبريل 2021
يحي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من كاليفورنيا، بعد أن ألقى خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونغرس في غرفة مجلس النواب في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، الولايات المتحدة، 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
يحي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من كاليفورنيا، بعد أن ألقى خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونغرس في غرفة مجلس النواب في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، الولايات المتحدة، 28 أبريل 2021
© REUTERS / Andrew Harnik
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عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إعجابه الكامل بنائبته، كامالا هاريس، زاعما أنه لا يستطيع تخيل ‏وجود أي شخص آخر بجانبه، وذلك مع تزايد الأسئلة حول أدائها.‏
وجاء مديح بايدن لهاريس في الوقت الذي ألقى فيه الاثنان ملاحظاتهما في حدث افتراضي عن بعد على مستوى القاعدة الشعبية للجنة الوطنية الديمقراطية، أمس الجمعة.
وقال الرئيس الأمريكي وهو يفتتح تصريحاته: "مرحبا كامالا، إنني أحبك، أنت دائما تدعميني"، لتوافقه هاريس في الرأي.
وأردف بايدن لهاريس: "أنت رائعة حقا، أنت أفضل شريك من الممكن أن أتخيله".
وتأتي إشادة بايدن بنائبته، كامالا هاريس، بعد أيام فقط من اقتراحه أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024، وأنها ستكون نائبته مرة أخرى.
وقال بايدن عن هاريس في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة مرور أول عام من رئاسته: "ستكون رفيقي في الترشح، أعتقد أنها تقوم بعمل جيد".
وكانت كامالا هاريس موضع اهتمام إعلامي سلبي خلال الأشهر الأخيرة، إذ أشار أحد التقارير إلى أن بعض موظفيها أصيبوا بالإحباط، وسط ما قالوا إنه بيئة عمل غير صحية وغير فعالة.
كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
موظفون سابقون عن نائبة بايدن: توجه انتقادات مستمرة مدمرة للروح
6 ديسمبر 2021, 12:20 GMT
كما واجهت هاريس انتقادات بسبب عدم قدرتها على أداء المهام التي كلفها بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما في ذلك أزمة الحدود.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، اختار بايدن هاريس لمساعدته في قيادة استجابة الإدارة الأمريكية لأزمة الحدود الجنوبية، من خلال معالجة "الأسباب الجذرية" للهجرة.
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