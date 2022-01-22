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بدء توزع المازوت الحر عبر البطاقة الإلكترونية في سوريا
بدء توزع المازوت الحر عبر البطاقة الإلكترونية في سوريا
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، اليوم السبت، عن بدء التسجيل على المازوت الحر عبر البطاقة الإلكترونية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن هذا الإجراء تم نظرا للازدحام على محطات الوقود المخصصة لبيع المادة.وبينت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه "وحرصا على شروط الأمن والسلامة المهنية ستتم برمجة عملية طلب تعبئة الـ 50 ليترا من مادة المازوت بالسعر الحر على البطاقة الإلكترونية".ونوهت الوزارة أنه في الوقت الحالي، يتم استكمال أعمال البرمجة المطلوبة لتقديم الخدمة بأفضل صورة ممكنة للمواطنين في البلاد.
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار سوريا اليوم

بدء توزع المازوت الحر عبر البطاقة الإلكترونية في سوريا

16:01 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 16:02 GMT 22.01.2022)
© Sputnik . Muhammad Alnajmدمشق
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Muhammad Alnajm
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أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، اليوم السبت، عن بدء التسجيل على المازوت الحر عبر البطاقة الإلكترونية.
وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن هذا الإجراء تم نظرا للازدحام على محطات الوقود المخصصة لبيع المادة.
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
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وبينت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه "وحرصا على شروط الأمن والسلامة المهنية ستتم برمجة عملية طلب تعبئة الـ 50 ليترا من مادة المازوت بالسعر الحر على البطاقة الإلكترونية".

وأوضحت الوزراة أن المواطن الذي يرغب بشراء هذه الكمية يجب أن يقوم "بطلب المادة واختيار المحطة بالتسجيل على البرنامج بدءا من ظهيرة يوم الاثنين 24-1-2022".

ونوهت الوزارة أنه في الوقت الحالي، يتم استكمال أعمال البرمجة المطلوبة لتقديم الخدمة بأفضل صورة ممكنة للمواطنين في البلاد.
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