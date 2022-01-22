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https://arabic.sputniknews.com/20220122/برلسكوني-يعلن-عدم-الترشح-لرئاسة-إيطاليا-1056856247.html
برلسكوني يعلن عدم الترشح لرئاسة إيطاليا
برلسكوني يعلن عدم الترشح لرئاسة إيطاليا
قرر رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو القرار الذي يزيح عقبة أمام المفاوضات الحزبية قبل بدء تصويت في البرلمان... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T20:36+0000
2022-01-22T20:36+0000
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن برلسكوني أعلن عن ذلك، في بيان اليوم السبت.وقالت الوكالة إن ترشح رئيس الوزراء ماريو دراجي، لمنصب رئيس الجمهورية هو الأكثر احتمالا، مشيرة إلى أن هناك تساؤلا حول موقف الأغلبية بالأحزاب التي تدعم الائتلاف الذي يقوده، وما إذا كانت ستوافق على ترشحه للرئاسة في ظل تخوفات من أن يتسبب تركه منصب رئيس الحكومة في انتخابات عامة مبكرة.ولفتت الوكالة إلى قول برلسكوني إن ما يريده هو أن يظل ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق على رأس الحكومة، حتى تنتهي فترة المجلس التشريعي في 2023.وقال برلسكوني إنه قرر اتخاذ خطوة أخرى متحليا بالمسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أنه يطالب من طرحوا اسمه لهذا المنصب أن يتخلوا عن ذلك.يذكر أن الائتلاف اليميني طالب برلسكوني بالترشح لمنصب رئيس إيطاليا، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن نجاحه لم يكن مرجحا بسبب صعوبة حشد التأييد المطلوب، خاصة أنه شخصية مثيرة للانقسام، واستبعدت أحزاب يسار الوسط إمكانية تأييده.
https://arabic.sputniknews.com/20210211/برلسكوني-يتعرض-لوعكة-صحية-جديدة-1048082875.html
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برلسكوني يعلن عدم الترشح لرئاسة إيطاليا

20:36 GMT 22.01.2022
© AP Photo / Darko Vojinovicرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني
رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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قرر رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو القرار الذي يزيح عقبة أمام المفاوضات الحزبية قبل بدء تصويت في البرلمان بهذه الشأن يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن برلسكوني أعلن عن ذلك، في بيان اليوم السبت.
وقالت الوكالة إن ترشح رئيس الوزراء ماريو دراجي، لمنصب رئيس الجمهورية هو الأكثر احتمالا، مشيرة إلى أن هناك تساؤلا حول موقف الأغلبية بالأحزاب التي تدعم الائتلاف الذي يقوده، وما إذا كانت ستوافق على ترشحه للرئاسة في ظل تخوفات من أن يتسبب تركه منصب رئيس الحكومة في انتخابات عامة مبكرة.
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ولفتت الوكالة إلى قول برلسكوني إن ما يريده هو أن يظل ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق على رأس الحكومة، حتى تنتهي فترة المجلس التشريعي في 2023.
وقال برلسكوني إنه قرر اتخاذ خطوة أخرى متحليا بالمسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أنه يطالب من طرحوا اسمه لهذا المنصب أن يتخلوا عن ذلك.
يذكر أن الائتلاف اليميني طالب برلسكوني بالترشح لمنصب رئيس إيطاليا، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن نجاحه لم يكن مرجحا بسبب صعوبة حشد التأييد المطلوب، خاصة أنه شخصية مثيرة للانقسام، واستبعدت أحزاب يسار الوسط إمكانية تأييده.
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