https://arabic.sputniknews.com/20220122/بلدة-تظهر-من-السماء-على-شكل-رجل-غريب-فيديو--1056851223.html

بلدة تظهر من السماء على شكل رجل غريب... فيديو

بلدة تظهر من السماء على شكل رجل غريب... فيديو

التقط مصور إيطالي مشهدا رائعا لبلدة تأخذ شكلا فريدا عند النظر إليها من السماء، حيث تبدو على شكل رجل ضخم وغريب الشكل. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

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صور بيو أندري بيري، وهو مصور إيطالي، بلدة صغيرة في جزيرة صقلية الإيطالية بواسطة كاميرا محمولة جوا (درون)، حيث ظهرت البلدة بشكل غريب على شكل رجل قد بسط ذراعيه ورجليه على الأرض.وبحسب "CNN"، التي أجرت حوارا مع المصور، قام الأخير بتصوير المشهد بعد الصعود إلى أعلى نقطة ممكنه في قرية تشنتوريبي، وحلقت طائرة الدرون الخاصة به على ارتفاع 120 مترا، ومن زاوية محددة حيث رصدت العدسة المشهد المثير.

https://arabic.sputniknews.com/20220122/اكتشاف-مخلوق-غريب-هو-الثالث-في-الكوكب-بعدة-خلفيات-كالأساطير-صور-وفيديو--1056850092.html

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