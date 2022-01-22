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https://arabic.sputniknews.com/20220122/بلدة-تظهر-من-السماء-على-شكل-رجل-غريب-فيديو--1056851223.html
بلدة تظهر من السماء على شكل رجل غريب... فيديو
بلدة تظهر من السماء على شكل رجل غريب... فيديو
التقط مصور إيطالي مشهدا رائعا لبلدة تأخذ شكلا فريدا عند النظر إليها من السماء، حيث تبدو على شكل رجل ضخم وغريب الشكل. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-22T18:05+0000
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صور بيو أندري بيري، وهو مصور إيطالي، بلدة صغيرة في جزيرة صقلية الإيطالية بواسطة كاميرا محمولة جوا (درون)، حيث ظهرت البلدة بشكل غريب على شكل رجل قد بسط ذراعيه ورجليه على الأرض.وبحسب "CNN"، التي أجرت حوارا مع المصور، قام الأخير بتصوير المشهد بعد الصعود إلى أعلى نقطة ممكنه في قرية تشنتوريبي، وحلقت طائرة الدرون الخاصة به على ارتفاع 120 مترا، ومن زاوية محددة حيث رصدت العدسة المشهد المثير.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/اكتشاف-مخلوق-غريب-هو-الثالث-في-الكوكب-بعدة-خلفيات-كالأساطير-صور-وفيديو--1056850092.html
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مجتمع, نادي الفيديو

بلدة تظهر من السماء على شكل رجل غريب... فيديو

18:05 GMT 22.01.2022
© Photo / Sergey Rjazanskiyكوكب الأرض ليلا في ضوء القمر الشفق القطبي "أورورا". 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
كوكب الأرض ليلا في ضوء القمر الشفق القطبي أورورا. 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Photo / Sergey Rjazanskiy
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التقط مصور إيطالي مشهدا رائعا لبلدة تأخذ شكلا فريدا عند النظر إليها من السماء، حيث تبدو على شكل رجل ضخم وغريب الشكل.
صور بيو أندري بيري، وهو مصور إيطالي، بلدة صغيرة في جزيرة صقلية الإيطالية بواسطة كاميرا محمولة جوا (درون)، حيث ظهرت البلدة بشكل غريب على شكل رجل قد بسط ذراعيه ورجليه على الأرض.
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17:35 GMT
وبحسب "CNN"، التي أجرت حوارا مع المصور، قام الأخير بتصوير المشهد بعد الصعود إلى أعلى نقطة ممكنه في قرية تشنتوريبي، وحلقت طائرة الدرون الخاصة به على ارتفاع 120 مترا، ومن زاوية محددة حيث رصدت العدسة المشهد المثير.

"عندما رأيت بأم عيني شكل القرية من أعلى، أصابتني الدهشة. لقد تركت مساحة للخيال، ثم حاولت بعد ذلك توثيق المشهد في أوقات مختلفة من الليل والنهار لإبراز كل المشاعر الممكنة".

بيو أندري بيري
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