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https://arabic.sputniknews.com/20220122/بوتين-وباشينيان-يناقشان-الاتفاقات-الخاصة-بترسيم-الحدود-الأرمنية-الأذربيجانية-1056831993.html
بوتين وباشينيان يناقشان الاتفاقات الخاصة بترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية
بوتين وباشينيان يناقشان الاتفاقات الخاصة بترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ترسيم الحدود بين أرمينيا... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T09:51+0000
2022-01-22T09:51+0000
روسيا
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وأفاد المكتب الصحفي للكرملين: "تمت مناقشة الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات المسجلة في البيان الثلاثي لقادة أرمينيا وأذربيجان وروسيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، بما في ذلك القضايا المتعلقة بترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية".ناقش الطرفان آفاق مزيد من التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، وأضافت الخدمة: "مع الأخذ في عين الاعتبار الرئاسة الحالية لأرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تمت مناقشة آفاق مزيد من التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".في وقت سابق، جرت محادثة هاتفية بين بوتين وباشينيان بمبادرة من الجانب الأرميني، أكد فيها الطرفان على فعالية الإجراءات المنسقة لوحدة حفظ السلام في كازاخستان.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/مقارنة-بين-الجيشين-الأذربيجاني-والأرمني-1053272140.html
https://arabic.sputniknews.com/20200718/الدفاع-الروسية-تنفي-وجود-علاقة-بين-المناورات-الروسية-والنزاع-الأرمني-الأذربيجاني-1046040606.html
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روسيا

بوتين وباشينيان يناقشان الاتفاقات الخاصة بترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية

09:51 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين: "تمت مناقشة الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات المسجلة في البيان الثلاثي لقادة أرمينيا وأذربيجان وروسيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، بما في ذلك القضايا المتعلقة بترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية".
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25 نوفمبر 2021, 12:26 GMT
ناقش الطرفان آفاق مزيد من التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، وأضافت الخدمة: "مع الأخذ في عين الاعتبار الرئاسة الحالية لأرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تمت مناقشة آفاق مزيد من التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
في وقت سابق، جرت محادثة هاتفية بين بوتين وباشينيان بمبادرة من الجانب الأرميني، أكد فيها الطرفان على فعالية الإجراءات المنسقة لوحدة حفظ السلام في كازاخستان.
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