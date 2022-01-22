بوتين وباشينيان يناقشان الاتفاقات الخاصة بترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين: "تمت مناقشة الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات المسجلة في البيان الثلاثي لقادة أرمينيا وأذربيجان وروسيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، بما في ذلك القضايا المتعلقة بترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية".ناقش الطرفان آفاق مزيد من التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، وأضافت الخدمة: "مع الأخذ في عين الاعتبار الرئاسة الحالية لأرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تمت مناقشة آفاق مزيد من التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".في وقت سابق، جرت محادثة هاتفية بين بوتين وباشينيان بمبادرة من الجانب الأرميني، أكد فيها الطرفان على فعالية الإجراءات المنسقة لوحدة حفظ السلام في كازاخستان.
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين: "تمت مناقشة الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات المسجلة في البيان الثلاثي لقادة أرمينيا وأذربيجان وروسيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، بما في ذلك القضايا المتعلقة بترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية".
ناقش الطرفان آفاق مزيد من التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، وأضافت الخدمة: "مع الأخذ في عين الاعتبار الرئاسة الحالية لأرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تمت مناقشة آفاق مزيد من التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
في وقت سابق، جرت محادثة هاتفية بين بوتين وباشينيان بمبادرة من الجانب الأرميني، أكد فيها الطرفان على فعالية الإجراءات المنسقة لوحدة حفظ السلام في كازاخستان.