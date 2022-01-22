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https://arabic.sputniknews.com/20220122/تأثيرات-تعاطي-الأدوية-المهلوسة-على-الصحة-1056830441.html
تأثيرات تعاطي الأدوية المهلوسة على الصحة
تأثيرات تعاطي الأدوية المهلوسة على الصحة
ظاهرة الإدمان على العقاقير المهلوسة أو المؤثرات العقلية لدى الشباب العربي استفحلت بشكل مقلق في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T09:16+0000
2022-01-22T09:16+0000
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تأثيرات تعاطي الأدوية المهلوسة على الصحة.
تأثيرات تعاطي الأدوية المهلوسة على الصحة.
حبوب لا يقتصر استعمالها على الرجال فقط، بل حتى النساء أصبحن يتعاطينها هروبا من واقع فرض عليهم ولا حل أمامهن غير حبوب السعادة المزيفة والمؤقتة.نسلّط الضوء على أهم هذه العقاقير وأهم الأعراض التي توحي بأن الشخص يتعاطى هذه الحبوب وكذلك كيفية العلاج من إدمانها.حول هذا الموضوع، قال استشاري أمراض القلب والشرايين، البورد الأمريكي، الدكتور مازن شاهين، رئيس قسم القلب والشرايين بمستشفى "كليمنصو" الطبي في دبي، لبرنامج "صدى الحياة":وأضاف: "هذه العقاقير تؤثر سلبيا وبعض الحالات تضرب الكبد ووظائف أخرى في الجسم وعلى صحة الإنسان وصحة المجتمع ككلّ، ونصيحتي للأهل أن ينتبهوا لأبنائهم حتى لا نصل إلى مجتمع يتّكل على العقاقير والأدوية المهلوسة".التفاصيل في الملف الصوتي...
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راديو, صدى الحياة, аудио

تأثيرات تعاطي الأدوية المهلوسة على الصحة

09:16 GMT 22.01.2022
تأثيرات تعاطي الأدوية المهلوسة على الصحة.
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
ظاهرة الإدمان على العقاقير المهلوسة أو المؤثرات العقلية لدى الشباب العربي استفحلت بشكل مقلق في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها معظم الدول العربية.
حبوب لا يقتصر استعمالها على الرجال فقط، بل حتى النساء أصبحن يتعاطينها هروبا من واقع فرض عليهم ولا حل أمامهن غير حبوب السعادة المزيفة والمؤقتة.
نسلّط الضوء على أهم هذه العقاقير وأهم الأعراض التي توحي بأن الشخص يتعاطى هذه الحبوب وكذلك كيفية العلاج من إدمانها.
حول هذا الموضوع، قال استشاري أمراض القلب والشرايين، البورد الأمريكي، الدكتور مازن شاهين، رئيس قسم القلب والشرايين بمستشفى "كليمنصو" الطبي في دبي، لبرنامج "صدى الحياة":

"إن الإدمان هو الاتكال المفرط الذي يجعل الإنسان لا يمكنه ممارسة حياته الطبيعية دون تناول هذه العقاقير والأدوية المهلوسة، وتقود كل هذه الأدوية إلى العدائية والخوف وتغيير في دقات القلب والضغط واحمرار العينين ورجفان في الجسم وحالة اتّكال على كل هذه الأدوية بعد الإدمان عليها، لهذا يجب حين ملاحظة هذه الأعراض التشخيص والكشف المبكر لمعالجة هذه المشكلة".

وأضاف: "هذه العقاقير تؤثر سلبيا وبعض الحالات تضرب الكبد ووظائف أخرى في الجسم وعلى صحة الإنسان وصحة المجتمع ككلّ، ونصيحتي للأهل أن ينتبهوا لأبنائهم حتى لا نصل إلى مجتمع يتّكل على العقاقير والأدوية المهلوسة".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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