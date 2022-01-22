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تحديد موعد جمع التواقيع للاستفتاء على الاستقالة المبكرة للرئيس الفنزويلي
تحديد موعد جمع التواقيع للاستفتاء على الاستقالة المبكرة للرئيس الفنزويلي
حدد المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي يوم 26 يناير/كانون الثاني، موعدًا لجمع التوقيعات لإجراء استفتاء على الإنهاء المبكر للفترة الرئاسية للرئيس الحالي نيكولاس... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T07:39+0000
2022-01-22T07:39+0000
العالم
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في وقت سابق، قال مادورو إنه مستعد لإجراء استفتاء على استقالته في عام 2022 إذا تمكن مؤيدو هذه الفكرة من جمع عدد كافٍ من التوقيعات.وقال المجلس في رسالة على تويتر: "يوم قبول الأصوات لصالح الاستفتاء على الاستقالة سيعقد في 26 يناير من الساعة 6.00 إلى 18.00".وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل البدء في عملية إجراء الاستفتاء، من الضروري جمع تواقيع 20% على الأقل من الناخبين في كل منطقة.وبخلاف ذلك، سيتم إنهاء العملية وسيدخل النص الدستوري حيز التنفيذ، وبموجب ذلك يمكن تقديم طلب واحد فقط للإنهاء المبكر لفترة الحكم.تنتهي فترة ولاية الرئيس الفنزويلي، الذي تولى منصبه في 10 يناير 2019، في عام 2025. ينص الدستور على إمكانية إجراء استفتاء في منتصف المدة إذا تم جمع التواقيع الكافية من مواطني الدولة بشكل مباشر.
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تحديد موعد جمع التواقيع للاستفتاء على الاستقالة المبكرة للرئيس الفنزويلي

07:39 GMT 22.01.2022
© REUTERS / STRINGER الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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حدد المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي يوم 26 يناير/كانون الثاني، موعدًا لجمع التوقيعات لإجراء استفتاء على الإنهاء المبكر للفترة الرئاسية للرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
في وقت سابق، قال مادورو إنه مستعد لإجراء استفتاء على استقالته في عام 2022 إذا تمكن مؤيدو هذه الفكرة من جمع عدد كافٍ من التوقيعات.
وقال المجلس في رسالة على تويتر: "يوم قبول الأصوات لصالح الاستفتاء على الاستقالة سيعقد في 26 يناير من الساعة 6.00 إلى 18.00".
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وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل البدء في عملية إجراء الاستفتاء، من الضروري جمع تواقيع 20% على الأقل من الناخبين في كل منطقة.
وبخلاف ذلك، سيتم إنهاء العملية وسيدخل النص الدستوري حيز التنفيذ، وبموجب ذلك يمكن تقديم طلب واحد فقط للإنهاء المبكر لفترة الحكم.
تنتهي فترة ولاية الرئيس الفنزويلي، الذي تولى منصبه في 10 يناير 2019، في عام 2025. ينص الدستور على إمكانية إجراء استفتاء في منتصف المدة إذا تم جمع التواقيع الكافية من مواطني الدولة بشكل مباشر.
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