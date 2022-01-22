تحذيرات من تفاقم انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إنه تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 إصابة مصنفة إيجابية مبدأيا اليوم السبت، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشار المسؤولون إلى أن الإصابات تتمركز في 3 مبان في حي كواي تشونغ شمالي شبه جزيرة كولون. وقالت وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ إن المسؤولين يدرسون تشديد القيود في كل المدينة. ويوم الثلاثاء أمر المسؤولون بإعدام نحو ألفين من حيوانات الهامستر، وهي نوع من القوارض، في عشرات المتاجر التي تبيع حيوانات أليفة بعد انتشار للفيروس تبين أنه يرجع في الأصل إلى إصابة عامل في أحد هذه المتاجر، وبعدها تبين إصابة 11 من حيوانات الهامستر بالمرض.
وقالت وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ إن المسؤولين يدرسون تشديد القيود في كل المدينة.
ويوم الثلاثاء أمر المسؤولون بإعدام نحو ألفين من حيوانات الهامستر، وهي نوع من القوارض، في عشرات المتاجر التي تبيع حيوانات أليفة بعد انتشار للفيروس تبين أنه يرجع في الأصل إلى إصابة عامل في أحد هذه المتاجر، وبعدها تبين إصابة 11 من حيوانات الهامستر بالمرض.