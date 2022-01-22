https://arabic.sputniknews.com/20220122/تحذيرات-من-تفاقم-انتشار-فيروس-كورونا-في-هونغ-كونغ-1056837811.html

تحذيرات من تفاقم انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ

تحذيرات من تفاقم انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ

حذرت السلطات الصحية في هونغ كونغ من تفاقم انتشار فيروس كورونا في المدينة مع زيادة الإصابات في منطقة سكنية مكتظة بالسكان. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

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هونغ كونغ

فيروس كورونا

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وقال مسؤولون في قطاع الصحة إنه تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 إصابة مصنفة إيجابية مبدأيا اليوم السبت، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشار المسؤولون إلى أن الإصابات تتمركز في 3 مبان في حي كواي تشونغ شمالي شبه جزيرة كولون. وقالت وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ إن المسؤولين يدرسون تشديد القيود في كل المدينة. ويوم الثلاثاء أمر المسؤولون بإعدام نحو ألفين من حيوانات الهامستر، وهي نوع من القوارض، في عشرات المتاجر التي تبيع حيوانات أليفة بعد انتشار للفيروس تبين أنه يرجع في الأصل إلى إصابة عامل في أحد هذه المتاجر، وبعدها تبين إصابة 11 من حيوانات الهامستر بالمرض.

https://arabic.sputniknews.com/20210525/بسبب-العزوف-هونغ-كونغ-قد-تتخلص-على-عدد-كبير-من-لقاحات-كورونا-1049067958.html

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