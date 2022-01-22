تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/تحذيرات-من-تفاقم-انتشار-فيروس-كورونا-في-هونغ-كونغ-1056837811.html
تحذيرات من تفاقم انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ
تحذيرات من تفاقم انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ
حذرت السلطات الصحية في هونغ كونغ من تفاقم انتشار فيروس كورونا في المدينة مع زيادة الإصابات في منطقة سكنية مكتظة بالسكان. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T12:12+0000
2022-01-22T12:12+0000
العالم
هونغ كونغ
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104514/63/1045146393_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcc42baedc74c43222df44b3082e7225.jpg
وقال مسؤولون في قطاع الصحة إنه تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 إصابة مصنفة إيجابية مبدأيا اليوم السبت، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشار المسؤولون إلى أن الإصابات تتمركز في 3 مبان في حي كواي تشونغ شمالي شبه جزيرة كولون. وقالت وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ إن المسؤولين يدرسون تشديد القيود في كل المدينة. ويوم الثلاثاء أمر المسؤولون بإعدام نحو ألفين من حيوانات الهامستر، وهي نوع من القوارض، في عشرات المتاجر التي تبيع حيوانات أليفة بعد انتشار للفيروس تبين أنه يرجع في الأصل إلى إصابة عامل في أحد هذه المتاجر، وبعدها تبين إصابة 11 من حيوانات الهامستر بالمرض.
https://arabic.sputniknews.com/20210525/بسبب-العزوف-هونغ-كونغ-قد-تتخلص-على-عدد-كبير-من-لقاحات-كورونا-1049067958.html
هونغ كونغ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104514/63/1045146393_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c4d8317fea6417dada60015fb23068a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, هونغ كونغ, فيروس كورونا

تحذيرات من تفاقم انتشار فيروس كورونا في هونغ كونغ

12:12 GMT 22.01.2022
© REUTERS / JOYCE ZHOUأشخاص يرتدون أقنعة الوجه في جزيرة تشيونغ تشاو خلال عطلة عيد الفصح وسط انتشار مرض فيروس كورونا في هونغ كونغ
أشخاص يرتدون أقنعة الوجه في جزيرة تشيونغ تشاو خلال عطلة عيد الفصح وسط انتشار مرض فيروس كورونا في هونغ كونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / JOYCE ZHOU
تابعنا عبر
حذرت السلطات الصحية في هونغ كونغ من تفاقم انتشار فيروس كورونا في المدينة مع زيادة الإصابات في منطقة سكنية مكتظة بالسكان.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة إنه تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة وأكثر من 100 إصابة مصنفة إيجابية مبدأيا اليوم السبت، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأشار المسؤولون إلى أن الإصابات تتمركز في 3 مبان في حي كواي تشونغ شمالي شبه جزيرة كولون.
أشخاص يرتدون أقنعة الوجه في جزيرة تشيونغ تشاو خلال عطلة عيد الفصح وسط انتشار مرض فيروس كورونا في هونغ كونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2021
بسبب العزوف... هونغ كونغ قد تتخلص على عدد كبير من لقاحات كورونا
25 مايو 2021, 14:03 GMT
وقالت وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ إن المسؤولين يدرسون تشديد القيود في كل المدينة.
ويوم الثلاثاء أمر المسؤولون بإعدام نحو ألفين من حيوانات الهامستر، وهي نوع من القوارض، في عشرات المتاجر التي تبيع حيوانات أليفة بعد انتشار للفيروس تبين أنه يرجع في الأصل إلى إصابة عامل في أحد هذه المتاجر، وبعدها تبين إصابة 11 من حيوانات الهامستر بالمرض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية