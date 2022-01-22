https://arabic.sputniknews.com/20220122/تحذير-من-المكملات-الغذائية-ثلاث-حبوب-قد-تمهد-الطريق-للسرطان-1056850194.html

تحذير من المكملات الغذائية.. ثلاث حبوب قد "تمهد الطريق" للسرطان

تحذير من المكملات الغذائية.. ثلاث حبوب قد "تمهد الطريق" للسرطان

ساعدت المكملات الملايين من الناس على سد الفجوات الغذائية في نظامهم الغذائي، لكن بعض الدراسات ألقت بظلال من الشك على سلامتها. 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T17:25+0000

2022-01-22T17:25+0000

2022-01-22T17:25+0000

مكملات غذائية

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وفقا لأحد الخبراء في مجال الصحة، قد تؤدي ثلاثة مكملات شائعة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، بحسب "إكسبريس".تقول ناتالي كوموفا، أخصائية التغذية واللياقة البدنية إنه رغم ما تقدمه المكملات من فوائد واسعة النطاق يمكن أن تحقق تحسينات كبيرة في بعض الحالات، فعندما يتم تناولها بجرعات أعلى، فإنها قد تشكل مخاطر معينة.وتوضح أن هناك ثلاثة مكملات مرتبطة بخطر أكبر للإصابة بالسرطان.1.بيتا كاروتينيتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين A في الجسم، الذي يمكن أن يقدم فوائد للبصر وصحة العين، وكذلك صحة الجلد والأغشية المخاطية.تقول ناتالي: "بيتا كاروتين هو مكمل غذائي يتم الإعلان عنه على أنه الأفضل لنظام المناعة لدينا.ومع ذلك فإن تجاوز الجرعات الصحيحة منه يمكن أن يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الجلد".كذلك، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 29999 ذكرا مدخنا أن المشاركين الذين تناولوا 20 ملليغراما من بيتا كاروتين يوميا لمدة خمس إلى ثماني سنوات شهدوا زيادة بنسبة 18 في المائة في خطر الإصابة بسرطان الرئة.ومع ذلك، تعتبر الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين مفيدة للصحة، حيث يبدو أنها تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وربما أمراض القلب، بما في ذلك الجزر والمشمش، والبطاطا الحلوة والقرع، والمانجو، والخضراوات الورقية الخضراء كما في البروكلي والسبانخ والكرنب، وزيت كبد السمك، واللحم البقري والأجبان وصفار البيض.2. فيتامين Eفيتامين E هو فيتامين رئيسي قابل للذوبان في الدهون معروف بقدرته على حماية الدهون في أغشية الخلايا من التلف الناتج عن الأكسدة، وهو مهم بشكل خاص للحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية والجلد والأعصاب والعضلات وخلايا الدم الحمراء.قالت ناتالي: "المكملات التي تحتوي على فيتامين E هي طريقة رائعة للحصول على بشرة ودماغ صحيين".وأضافت: "مع ذلك، عند تناول جرعات أعلى، تزيد مكملات فيتامين (E) من احتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا".3. حمض الفوليكيستخدم الفوليك بشكل عام لمنع وعلاج المستويات المنخفضة من حمض الفوليك وارتفاع مستويات الهوموسيستين في الدم.في دراسة نشرت عام 2009 في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، وجد الباحثون أن تناول جرعات كبيرة من حمض الفوليك قد يعزز بعض أنواع السرطان.توصلت الدراسة، التي قادتها مارتا إيبينج، من مستشفى جامعة هوكلاند في النرويج، إلى الاستنتاج بعد تحليل البيانات من حوالي 700 مريض قلب عولجوا بمكملات فيتامين B.كشفت النتائج أن مكملات الفوليك وB12 ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 21 في المائة، وزيادة خطر الوفاة بسبب المرض بنسبة 38 في المائة.وأشارت ناتالي إلى أن: "حمض الفوليك هو فيتامين B9 الاصطناعي الذي نستهلكه من أجل خلايا الدم الحمراء السليمة. ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط لهذا المكمل يمهد الطريق لسرطان القولون".

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مكملات غذائية