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https://arabic.sputniknews.com/20220122/تركيا-تدعو-لحل-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-سلميا-1056849044.html
تركيا تدعو لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا
تركيا تدعو لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا
دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل سلمي في إطار القانون الدولي واحترام سلامة الأراضي الأوكرانية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T16:54+0000
2022-01-22T16:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك خلال مقابلة أجراها أكار مع مجلة "إم 5" للدفاع والاستراتيجية المحلية، بحسب وكالة الأناضول.وقال الوزير التركي إن بلاده تؤكد في كافة المحافل الدولية، ضرورة حل الأزمة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا سلميا.وأشار إلى أن بلاده لديها الكثير من أنشطة التعاون مع روسيا وأوكرانيا والدول الحليفة في مجالات كثيرة من بينها الصناعات الدفاعية.وأوضح خلوصي أكار أن بيع طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا هو أحد أوجه ذلك التعاون.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.وتؤكد موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/وزير-خارجية-أوكرانيا-يقول-إن-تصريحات-برلين-حول-رفض-نقل-السلاح-لبلاده-لا-تتفق-والوضع-الأمني-1056839547.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

تركيا تدعو لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا

16:54 GMT 22.01.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© Sputnik . Stringer
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دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل سلمي في إطار القانون الدولي واحترام سلامة الأراضي الأوكرانية.
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها أكار مع مجلة "إم 5" للدفاع والاستراتيجية المحلية، بحسب وكالة الأناضول.
وزارة الخارجية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
وزير خارجية أوكرانيا يقول إن تصريحات برلين حول رفض نقل السلاح لبلاده لا تتفق والوضع الأمني
12:47 GMT
وقال الوزير التركي إن بلاده تؤكد في كافة المحافل الدولية، ضرورة حل الأزمة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا سلميا.
وأشار إلى أن بلاده لديها الكثير من أنشطة التعاون مع روسيا وأوكرانيا والدول الحليفة في مجالات كثيرة من بينها الصناعات الدفاعية.
وأوضح خلوصي أكار أن بيع طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا هو أحد أوجه ذلك التعاون.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
وتؤكد موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
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