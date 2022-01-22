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https://arabic.sputniknews.com/20220122/تركيا-تدعو-لحل-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-سلميا-1056849044.html
تركيا تدعو لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا
تركيا تدعو لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا
دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل سلمي في إطار القانون الدولي واحترام سلامة الأراضي الأوكرانية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T16:54+0000
2022-01-22T16:54+0000
2022-01-22T16:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك خلال مقابلة أجراها أكار مع مجلة "إم 5" للدفاع والاستراتيجية المحلية، بحسب وكالة الأناضول.وقال الوزير التركي إن بلاده تؤكد في كافة المحافل الدولية، ضرورة حل الأزمة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا سلميا.وأشار إلى أن بلاده لديها الكثير من أنشطة التعاون مع روسيا وأوكرانيا والدول الحليفة في مجالات كثيرة من بينها الصناعات الدفاعية.وأوضح خلوصي أكار أن بيع طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا هو أحد أوجه ذلك التعاون.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.وتؤكد موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/وزير-خارجية-أوكرانيا-يقول-إن-تصريحات-برلين-حول-رفض-نقل-السلاح-لبلاده-لا-تتفق-والوضع-الأمني-1056839547.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
تركيا تدعو لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا
دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل سلمي في إطار القانون الدولي واحترام سلامة الأراضي الأوكرانية.
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها أكار مع مجلة "إم 5" للدفاع والاستراتيجية المحلية، بحسب
وكالة الأناضول
.
وقال الوزير التركي إن بلاده تؤكد في كافة المحافل الدولية، ضرورة حل الأزمة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا سلميا.
وأشار إلى أن بلاده لديها الكثير من أنشطة التعاون مع روسيا وأوكرانيا والدول الحليفة في مجالات كثيرة من بينها الصناعات الدفاعية.
وأوضح خلوصي أكار أن بيع طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا هو أحد أوجه ذلك التعاون.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز
لغزو أوكرانيا
، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
وتؤكد موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.