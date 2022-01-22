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https://arabic.sputniknews.com/20220122/تركي-آل-الشيخ-يتخذ-قرارا-يثير-حيرة-متابعيه-ألتقيكم-على-خير-1056839807.html
تركي آل الشيخ يتخذ قرارا يثير حيرة متابعيه... "ألتقيكم على خير"
تركي آل الشيخ يتخذ قرارا يثير حيرة متابعيه... "ألتقيكم على خير"
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن قرار أثار ‏حيرة متابعيه ومحبيه.‏ 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T12:58+0000
2022-01-22T12:58+0000
السعودية
تركي آل الشيخ
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وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، إنه قرر الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت.ولم يوضح المستشار تركي آل الشيخ الأسباب وراء قراره المفاجئ.ورجح بعض متابعي تركي آل الشيخ أن السر وراء ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي هو ظروف صحية، إذ كتبت إحدى متابعاته له: "إن شاء الله كل خير يابو ناصر، وان شاء الله ترجع لنا أقوى وأحسن".يشار إلى أن تركي آل الشيخ آجرى خلال الفترة الماضية جراحة في أمريكا.وعلى الرغم من عدم إفصاح آل الشيخ رسميا عن طبيعة الجراحة الأخيرة التي خضع لها، إلا أن حساب يتبع لإحدى المستخدمات والمقربة منه ذكر أنه أجرى جراحة بالرأس.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن تركي آل الشيخ عن الانتهاء من أول أفلامه السينمائية "تشيللو"، الذي جرى تصويره في 8 أسابيع، وتم تصوير 70 بالمئة من أحداثه في السعودية، ويشارك في بطولته نجم حائز على جائزة أوسكار.
السعودية
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السعودية, تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتخذ قرارا يثير حيرة متابعيه... "ألتقيكم على خير"

12:58 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEرئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن قرار أثار ‏حيرة متابعيه ومحبيه.‏
وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، إنه قرر الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت.
ولم يوضح المستشار تركي آل الشيخ الأسباب وراء قراره المفاجئ.
ورجح بعض متابعي تركي آل الشيخ أن السر وراء ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي هو ظروف صحية، إذ كتبت إحدى متابعاته له: "إن شاء الله كل خير يابو ناصر، وان شاء الله ترجع لنا أقوى وأحسن".
يشار إلى أن تركي آل الشيخ آجرى خلال الفترة الماضية جراحة في أمريكا.
وعلى الرغم من عدم إفصاح آل الشيخ رسميا عن طبيعة الجراحة الأخيرة التي خضع لها، إلا أن حساب يتبع لإحدى المستخدمات والمقربة منه ذكر أنه أجرى جراحة بالرأس.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن تركي آل الشيخ عن الانتهاء من أول أفلامه السينمائية "تشيللو"، الذي جرى تصويره في 8 أسابيع، وتم تصوير 70 بالمئة من أحداثه في السعودية، ويشارك في بطولته نجم حائز على جائزة أوسكار.
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