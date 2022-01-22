تركي آل الشيخ يتخذ قرارا يثير حيرة متابعيه... "ألتقيكم على خير"

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، إنه قرر الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت.ولم يوضح المستشار تركي آل الشيخ الأسباب وراء قراره المفاجئ.ورجح بعض متابعي تركي آل الشيخ أن السر وراء ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي هو ظروف صحية، إذ كتبت إحدى متابعاته له: "إن شاء الله كل خير يابو ناصر، وان شاء الله ترجع لنا أقوى وأحسن".يشار إلى أن تركي آل الشيخ آجرى خلال الفترة الماضية جراحة في أمريكا.وعلى الرغم من عدم إفصاح آل الشيخ رسميا عن طبيعة الجراحة الأخيرة التي خضع لها، إلا أن حساب يتبع لإحدى المستخدمات والمقربة منه ذكر أنه أجرى جراحة بالرأس.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن تركي آل الشيخ عن الانتهاء من أول أفلامه السينمائية "تشيللو"، الذي جرى تصويره في 8 أسابيع، وتم تصوير 70 بالمئة من أحداثه في السعودية، ويشارك في بطولته نجم حائز على جائزة أوسكار.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن تركي آل الشيخ عن الانتهاء من أول أفلامه السينمائية "تشيللو"، الذي جرى تصويره في 8 أسابيع، وتم تصوير 70 بالمئة من أحداثه في السعودية، ويشارك في بطولته نجم حائز على جائزة أوسكار.