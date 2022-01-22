العراق... تصفية قياديين اثنين في "داعش" يرتديان حزامين ناسفين... فيديو
13:22 GMT 22.01.2022 (تم التحديث: 13:31 GMT 22.01.2022)
© REUTERS / STRINGERقوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم "داعش" في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، مقتل قياديين اثنين في تنظيم "داعش" يرتديان حزامين ناسفين بضربة جوية شمالي العراق.
ونشرت خلية الإعلام الأمني العراقي على "تويتر" مقطع فيديو مصحوبا ببيان جاء فيه، "ردا على الأعمال الإرهابية الجبانة الأخيرة الغادرة ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة فقد تم رصد ومتابعة قياديين إثنين من عصابات "داعش" الإرهابية".
وتابع البيان، "وهما الإرهابي المكنى ابوعصام والذي يشتغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة والإرهابي المجرم ابو محمود، كانا يستقلان عجلة نوع "بيك آب" ويرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث ، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات والتي بدورها وجهت ضربة جوية دقيقة لهم جنوبي الحضر، مما أدى إلى تدمير العجلة بالكامل وهلاك من كان بداخلها".
ردا على الأعمال الإرهابية الجبانة الاخيرة الغادرة ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة فقد تم رصد ومتابعة قياديين إثنين من عصابات داعش الإرهابية pic.twitter.com/NYp3qwr5jN— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 22, 2022
وختم البيان بالقول: "وتتوعد قواتنا الأمنية المختصة بعمليات نوعية أخرى ستكون قاصمة للإرهابيين في القريب العاجل وكما وعدت سيكون الرد قاسي جدا وغير متوقع، فإن دماء العراقيين لأن تذهب سدا وستضيق الأرض بما رحبت على كل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق".
مما ادى الى تدمير العجلة بالكامل وهلاك من كان بداخلها— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 22, 2022
وتتوعد قواتنا الأمنية المختصة بعمليات نوعية أخرى ستكون قاصمة للإرهابيين في القريب العاجل وكما وعدت سيكون الرد قاسي جداً وغير متوقع، فإن دماء العراقيين لأن تذهب سدا وستضيق الأرض بما رحبت على كل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق
وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.