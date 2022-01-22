https://arabic.sputniknews.com/20220122/تفاصيل-اجتماع-بايدن-ورئيس-الوزراء-الياباني-قوة-الصين-وصواريخ-كوريا-الشمالية-1056828123.html

تفاصيل اجتماع بايدن ورئيس الوزراء الياباني.. قوة الصين وصواريخ كوريا الشمالية

تفاصيل اجتماع بايدن ورئيس الوزراء الياباني.. قوة الصين وصواريخ كوريا الشمالية

اجتماع عبرالإنترنت ضم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا الجمعة، حضرت فيه وبقوة قضايا كثيرة على رأسها الصين وقوتها المتنامية،... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T08:07+0000

2022-01-22T08:07+0000

2022-01-22T08:07+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

الصين

كوريا الشمالية

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وحسب بيانات وتصريحات أمريكية ويابانية نقلتها رويترز، فقد اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على تعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية والأمنية الملحة، بما في ذلك الصين وصواريخ كوريا الشمالية.اللقاء الذي استمر 90 دقيقة، والذي يعد أول محادثات جوهرية للزعيمين منذ أن تولى كيشيدا رئاسة وزراء اليابان في أكتوبر، اتفق الطرفان على ما أبداه وزراء الدفاع والخارجية من قلقهم الشديد بشأن تنامي قوة الصين وتعهدوا بالرد على النشاط المزعزع للاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ.وقال أيضا إن اليابان ستستضيف اجتماع المجموعة الرباعية للولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند في النصف الأول من هذا العام مع زيارة بايدن.وقال إنه وبايدن سيعملان عن كثب لمنع الغزو الروسي لأوكرانيا و"سيبقيا على اتصال وثيق مع الحلفاء والشركاء الآخرين وسيواصلون التواصل بشأن النقطة التي سيتم فيها مواجهة أي هجوم بعمل قوي".وفي المقابل قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن بايدن قبل الدعوة وأشار إلى نيته الزيارة في أواخر الربيع، مضيفًا أن أحد أهداف اجتماع المجموعة الرباعية سيكون مراجعة التقدم المحرز في التعهد بتزويد جنوب شرق البلاد بمليار جرعة لقاح مضاد لكورونا بنهاية عام 2022.ولفت البيان إلى أن الاثنين شددا على أهمية تعزيز الأمن السيبراني وقرروا "صد" محاولات الصين لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي والجنوبي.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صواريخ موجهة تكتيكية هذا الأسبوع في أحدث إطلاق لها، وحذرت يوم الخميس الماضي من أنها قد تعيد النظر في تعليق التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

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