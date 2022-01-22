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https://arabic.sputniknews.com/20220122/تفاصيل-اجتماع-بايدن-ورئيس-الوزراء-الياباني-قوة-الصين-وصواريخ-كوريا-الشمالية-1056828123.html
تفاصيل اجتماع بايدن ورئيس الوزراء الياباني.. قوة الصين وصواريخ كوريا الشمالية
تفاصيل اجتماع بايدن ورئيس الوزراء الياباني.. قوة الصين وصواريخ كوريا الشمالية
اجتماع عبرالإنترنت ضم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا الجمعة، حضرت فيه وبقوة قضايا كثيرة على رأسها الصين وقوتها المتنامية،... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T08:07+0000
2022-01-22T08:07+0000
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اليابان
الصين
كوريا الشمالية
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وحسب بيانات وتصريحات أمريكية ويابانية نقلتها رويترز، فقد اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على تعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية والأمنية الملحة، بما في ذلك الصين وصواريخ كوريا الشمالية.اللقاء الذي استمر 90 دقيقة، والذي يعد أول محادثات جوهرية للزعيمين منذ أن تولى كيشيدا رئاسة وزراء اليابان في أكتوبر، اتفق الطرفان على ما أبداه وزراء الدفاع والخارجية من قلقهم الشديد بشأن تنامي قوة الصين وتعهدوا بالرد على النشاط المزعزع للاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ.وقال أيضا إن اليابان ستستضيف اجتماع المجموعة الرباعية للولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند في النصف الأول من هذا العام مع زيارة بايدن.وقال إنه وبايدن سيعملان عن كثب لمنع الغزو الروسي لأوكرانيا و"سيبقيا على اتصال وثيق مع الحلفاء والشركاء الآخرين وسيواصلون التواصل بشأن النقطة التي سيتم فيها مواجهة أي هجوم بعمل قوي".وفي المقابل قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن بايدن قبل الدعوة وأشار إلى نيته الزيارة في أواخر الربيع، مضيفًا أن أحد أهداف اجتماع المجموعة الرباعية سيكون مراجعة التقدم المحرز في التعهد بتزويد جنوب شرق البلاد بمليار جرعة لقاح مضاد لكورونا بنهاية عام 2022.ولفت البيان إلى أن الاثنين شددا على أهمية تعزيز الأمن السيبراني وقرروا "صد" محاولات الصين لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي والجنوبي.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صواريخ موجهة تكتيكية هذا الأسبوع في أحدث إطلاق لها، وحذرت يوم الخميس الماضي من أنها قد تعيد النظر في تعليق التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
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الولايات المتحدة الأمريكية, اليابان, الصين, كوريا الشمالية

تفاصيل اجتماع بايدن ورئيس الوزراء الياباني.. قوة الصين وصواريخ كوريا الشمالية

08:07 GMT 22.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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اجتماع عبرالإنترنت ضم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا الجمعة، حضرت فيه وبقوة قضايا كثيرة على رأسها الصين وقوتها المتنامية، وصواريخ كوريا الشمالية.
وحسب بيانات وتصريحات أمريكية ويابانية نقلتها رويترز، فقد اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على تعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية والأمنية الملحة، بما في ذلك الصين وصواريخ كوريا الشمالية.
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اللقاء الذي استمر 90 دقيقة، والذي يعد أول محادثات جوهرية للزعيمين منذ أن تولى كيشيدا رئاسة وزراء اليابان في أكتوبر، اتفق الطرفان على ما أبداه وزراء الدفاع والخارجية من قلقهم الشديد بشأن تنامي قوة الصين وتعهدوا بالرد على النشاط المزعزع للاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ.
وقال كيشيدا إنه اتفق مع بايدن على التعاون لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، والعمل عن كثب بشأن قضية الصواريخ في الصين وكوريا الشمالية، وكذلك التعاون بشأن أوكرانيا.
وقال أيضا إن اليابان ستستضيف اجتماع المجموعة الرباعية للولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند في النصف الأول من هذا العام مع زيارة بايدن.
كيشيدا أكد كذلك في تصريحاته قائلا: "اتفقنا على العمل معا لدفع التعاون بين الدول ذات التفكير المماثل لتحقيق حرية ومنفتحة بين المحيطين الهندي والهادئ"، لافتا إلى الاتفاق أيضا على "التعاون الوثيق في القضايا المتعلقة بالصين، بما في ذلك بحر الصين الشرقي والجنوب، وهونغ كونغ، وشينجيانغ أويغور، فضلا عن القضايا النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".
وقال إنه وبايدن سيعملان عن كثب لمنع الغزو الروسي لأوكرانيا و"سيبقيا على اتصال وثيق مع الحلفاء والشركاء الآخرين وسيواصلون التواصل بشأن النقطة التي سيتم فيها مواجهة أي هجوم بعمل قوي".
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وفي المقابل قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن بايدن قبل الدعوة وأشار إلى نيته الزيارة في أواخر الربيع، مضيفًا أن أحد أهداف اجتماع المجموعة الرباعية سيكون مراجعة التقدم المحرز في التعهد بتزويد جنوب شرق البلاد بمليار جرعة لقاح مضاد لكورونا بنهاية عام 2022.
وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن رحب بقرار كيشيدا زيادة الإنفاق الدفاعي و "شدد على أهمية الحفاظ على هذه الاستثمارات الحيوية بمرور الوقت".
ولفت البيان إلى أن الاثنين شددا على أهمية تعزيز الأمن السيبراني وقرروا "صد" محاولات الصين لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي والجنوبي.
وعلى مستوى كوريا الشمالية قال البيت الأبيض إن الزعماء أدانوا عمليات إطلاق بيونغ يانغ الأخيرة للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن بايدن أوضح أن واشنطن ستعمل عن كثب مع اليابان وكوريا الجنوبية لردع "الاستفزازات المحتملة التي قد تتبعها".
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صواريخ موجهة تكتيكية هذا الأسبوع في أحدث إطلاق لها، وحذرت يوم الخميس الماضي من أنها قد تعيد النظر في تعليق التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
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