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تقرير دولي يحذر العراق من التحول إلى الطاقة البديلة... والعراق يرد
تقرير دولي يحذر العراق من التحول إلى الطاقة البديلة... والعراق يرد
صرح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في رد على تحذير تقرير دولي من احتمال أن يكون العراق الأكثر عرضة لخسائر التحول إلى الطاقة... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T07:19+0000
2022-01-22T07:19+0000
العالم العربي
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وقال صالح: "تحول بعض الدول الى الطاقة النظيفة لن يؤثر على الاقتصاد العراقي لأن النفط لا زال طاقة مرغوبة حتى عقدين من الزمن"، بحسب ما ذكرت وكالة "الفرات نيوز" العراقية.وأضاف صالح "يجب على العراق العمل في تفعيل الصناعات الزراعية وتوفير خدمات هذا القطاع".وأضاف: "إن الاقتصادات التي لديها أسواق رأس مال جيدة الأداء تستثمر بالفعل في تقنيات تحول الطاقة أو مستعدة للاستثمار ستكون في وضع أفضل".وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قد أعلن عن انطلاق أعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة يوم غد الأحد.وقال عبد الجبار في بيان، إن "المنتدى يأتي ضمن توجه العراق لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية إلى النظيفة والمتجددة"، بحسب الوكالة.وأضاف أن " المشاريع ستتم بالتعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال".وتابع: "المنتدى خطوة مهمة تهدف إلى الاطلاع والتعرف على أحدث التجارب والتطبيقات العملية في هذا المجال".
https://arabic.sputniknews.com/20211031/صحيفة-بريطانية-تكشف-عن-أول-بلد-عربي-عرضة-للتأثر-بالتغيرات-المناخية-1050583609.html
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العالم العربي

تقرير دولي يحذر العراق من التحول إلى الطاقة البديلة... والعراق يرد

07:19 GMT 22.01.2022
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صرح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في رد على تحذير تقرير دولي من احتمال أن يكون العراق الأكثر عرضة لخسائر التحول إلى الطاقة النظيفة، بأن ذلك لن يؤثر على العراق.
وقال صالح: "تحول بعض الدول الى الطاقة النظيفة لن يؤثر على الاقتصاد العراقي لأن النفط لا زال طاقة مرغوبة حتى عقدين من الزمن"، بحسب ما ذكرت وكالة "الفرات نيوز" العراقية.
وأضاف صالح "يجب على العراق العمل في تفعيل الصناعات الزراعية وتوفير خدمات هذا القطاع".

"يخلق القطاع الزراعي تأميناً اقتصاديا للدولة من خلال إنشاء شركات زراعية كبرى، تعمد إلى صنع مواد غذائية أو أدوات زراعية أو أسمدة وبذور وغيرها" مؤكدا أن "هذه الخطوات ستحصن القطاع الاقتصادي للبلاد"، بحسب الوكالة.

مظهر محمد صالح
المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي
وأضاف: "إن الاقتصادات التي لديها أسواق رأس مال جيدة الأداء تستثمر بالفعل في تقنيات تحول الطاقة أو مستعدة للاستثمار ستكون في وضع أفضل".
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قد أعلن عن انطلاق أعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة يوم غد الأحد.
وقال عبد الجبار في بيان، إن "المنتدى يأتي ضمن توجه العراق لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية إلى النظيفة والمتجددة"، بحسب الوكالة.
وأضاف أن " المشاريع ستتم بالتعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال".
وتابع: "المنتدى خطوة مهمة تهدف إلى الاطلاع والتعرف على أحدث التجارب والتطبيقات العملية في هذا المجال".
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