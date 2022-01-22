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https://arabic.sputniknews.com/20220122/جنود-صينيون-يصعدون-أكثر-من-ألفي-درجة-سلم-للوصول-إلى-مواقعهم-العسكرية-فيديو-1056854552.html
جنود صينيون يصعدون أكثر من ألفي درجة سلم للوصول إلى مواقعهم العسكرية... فيديو
جنود صينيون يصعدون أكثر من ألفي درجة سلم للوصول إلى مواقعهم العسكرية... فيديو
تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم يتلقى جنوده تدريبات متنوعة تؤهلهم للقتال والوصول إلى مواقعهم أيا كانت وعورة التضاريس أو الظروف الجوية. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T19:47+0000
2022-01-22T19:47+0000
منوعات
الصين
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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن عدد جنود الجيش الصيني يتجاوز 3 ملايين فرد، بينهم مليونا فرد قوات عاملة ونحو 620 ألف فرد قوات شبه عسكرية والباقي قوات احتياطية.ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، لمجموعة من الجنود الصينيين أثناء صعودهم إلى مواقعهم العسكرية على منحدر جبلي تصل زاوية انحداره إلى نحو 80 درجة.وقالت الشبكة إن صعود المنحدر الجبلي الوعر، هو الطريق الوحيد الذي يمكن الجنود الصينيين من الوصول إلى مواقعهم العسكرية.ولفتت الشبكة إلى أن الجنود يصعدون إلى مواقعهم على مدى 3 ساعات كل يوم يقطعون خلالها سلما متعرجا يتجاوز عدد درجاته ألفي درجة.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/تجمد-العرق-على-أجساد-جنود-صينيين-أثناء-التدريب-في-البرد-القارس-صور-1054764289.html
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منوعات, الصين

جنود صينيون يصعدون أكثر من ألفي درجة سلم للوصول إلى مواقعهم العسكرية... فيديو

19:47 GMT 22.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية
/
الذهاب إلى بنك الصور
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تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم يتلقى جنوده تدريبات متنوعة تؤهلهم للقتال والوصول إلى مواقعهم أيا كانت وعورة التضاريس أو الظروف الجوية.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن عدد جنود الجيش الصيني يتجاوز 3 ملايين فرد، بينهم مليونا فرد قوات عاملة ونحو 620 ألف فرد قوات شبه عسكرية والباقي قوات احتياطية.
ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، لمجموعة من الجنود الصينيين أثناء صعودهم إلى مواقعهم العسكرية على منحدر جبلي تصل زاوية انحداره إلى نحو 80 درجة.
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وقالت الشبكة إن صعود المنحدر الجبلي الوعر، هو الطريق الوحيد الذي يمكن الجنود الصينيين من الوصول إلى مواقعهم العسكرية.
ولفتت الشبكة إلى أن الجنود يصعدون إلى مواقعهم على مدى 3 ساعات كل يوم يقطعون خلالها سلما متعرجا يتجاوز عدد درجاته ألفي درجة.
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