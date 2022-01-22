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https://arabic.sputniknews.com/20220122/حكومة-طالبان-حصيلة-الزلزال-والفيضانات-منذ-3-يناير-تصل-إلى-38-قتيلا-و54-مصابا-1056849633.html
حكومة طالبان: حصيلة الزلزال والفيضانات منذ 3 يناير تصل إلى 38 قتيلا و54 مصابا
حكومة طالبان: حصيلة الزلزال والفيضانات منذ 3 يناير تصل إلى 38 قتيلا و54 مصابا
قال مسؤول في حكومة طالبان إن حصيلة الزلازل والفيضانات التي ضربت أقاليم في أفغانستان منذ 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، بلغت 38 قتيلا و54 مصابا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T17:06+0000
2022-01-22T17:06+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
طالبان
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح متحدث وزارة الكوارث الطبيعية، محمد نسيم حقاني، أن 38 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، و54 مصابا، في الزلازل والفيضانات التي ضربت 10 أقاليم حول البلاد منذ 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحسب ما نقل موقع "طلوع" الإخباري المحلي.وبين المتحدث أنه تم تعويض أسر الضحايا بـ 50 ألف أفغاني (475 دولار) لكل حالة وفاة، بينما كل مصاب بـ 25 ألف أفغاني (238 دولار)، موضحة أن وزارة الدولة للكوارث الطبيعية أعطت تعليمات لكل أقسامها بأن تكون على استعداد كامل للكوارث الطبيعية.وضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة بمقياس ريختر، يوم السبت الماضي، مقاطعة جورم بدخشان، شمال شرقي أفغانستان.
https://arabic.sputniknews.com/20210116/زلزال-بقوة-55-درجة-يضرب-شمال-شرقي-أفغانستان-1047818339.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, طالبان

حكومة طالبان: حصيلة الزلزال والفيضانات منذ 3 يناير تصل إلى 38 قتيلا و54 مصابا

17:06 GMT 22.01.2022
© AFP 2021 / BALI BPBDتداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AFP 2021 / BALI BPBD
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قال مسؤول في حكومة طالبان إن حصيلة الزلازل والفيضانات التي ضربت أقاليم في أفغانستان منذ 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، بلغت 38 قتيلا و54 مصابا.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح متحدث وزارة الكوارث الطبيعية، محمد نسيم حقاني، أن 38 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، و54 مصابا، في الزلازل والفيضانات التي ضربت 10 أقاليم حول البلاد منذ 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحسب ما نقل موقع "طلوع" الإخباري المحلي.

وبين المتحدث أنه تم تعويض أسر الضحايا بـ 50 ألف أفغاني (475 دولار) لكل حالة وفاة، بينما كل مصاب بـ 25 ألف أفغاني (238 دولار)، موضحة أن وزارة الدولة للكوارث الطبيعية أعطت تعليمات لكل أقسامها بأن تكون على استعداد كامل للكوارث الطبيعية.
وضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة بمقياس ريختر، يوم السبت الماضي، مقاطعة جورم بدخشان، شمال شرقي أفغانستان.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2021
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال شرقي أفغانستان
16 يناير 2021, 22:42 GMT
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