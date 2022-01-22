https://arabic.sputniknews.com/20220122/حماس-نعكف-على-دراسة-مبادرة-لإنهاء-الانقسام-الفلسطيني-1056856894.html

حماس: نعكف على دراسة مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

حماس: نعكف على دراسة مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، أنها تعكف على دراسة مبادرة مطروحة من قبل "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة... 22.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-22T20:59+0000

2022-01-22T20:59+0000

2022-01-22T20:59+0000

حركة حماس

إنهاء الانقسام الفلسطيني

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وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس إن الحركة تلقت بشكل رسمي وبتقدير عال المبادرة التي تهدف لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.وأكد عضو المكتب السياسي أن حماس تعكف على دراسة المبادرة بإيجابية وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له الشعب الفلسطيني.وأشار إلى أن المبادرة "تعكس حرص الجبهة الديمقراطية على التوافق والنهوض بالمشروع الوطني وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وصولا إلى استراتيجية وطنية شاملة متوافق عليها بعيدا عن التفرد".وبدأت بذور الانقسام الفلسطيني في يناير/ كانون الثاني 2006، في الظهور عندما فازت حركة "حماس" في الانتخابات الفلسطينية التشريعية، وحصدت غالبية المقاعد البرلمانية.ورفضت "فتح" وبقية الفصائل الفلسطينية، المشاركة في الحكومة التي شكلتها حماس، برئاسة اسماعيل هنية، لعدم الاتفاق على البرنامج السياسي، واشتدت حدة الخلاف بين الحركتين، حيث اتهمت حماس، فتح، بمحاولة الإطاحة بحكومتها، من خلال إحداث المشاكل الداخلية.ورغم التوصل لاتفاق "مكة" في فبراير/ شباط 2007 برعاية العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن الخلافات السياسية استمرت، وتحولت لاشتباكات مسلحة، انتهت بسيطرة حماس على القطاع في 14 يونيو/ حزيران 2007.وحاولت عدد من الدول العربية والإسلامية، تقريب وجهات النظر بين الحركتين، وتوصلت لاتفاقيات بينهما، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ.

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حركة حماس, إنهاء الانقسام الفلسطيني