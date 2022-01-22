تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/حميدتي-في-زيارة-إلى-أديس-أبابا-1056828867.html
"حميدتي" في زيارة إلى أديس أبابا
"حميدتي" في زيارة إلى أديس أبابا
أكد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني أن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، والملقب بـ "حميدتي"، توجه صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T08:11+0000
2022-01-22T08:11+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
محمد حمدان حميدتي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104234/69/1042346995_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2056b4ae0357dcfddf5d5e498f8c8a02.jpg
وحسب البيان الذي نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد توجه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين.وقال البيان إن "زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى إثيوبيا تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".ولفت البيان إلى أن حميدتي سوف يقوم بإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين في جمهورية اثيوبيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104234/69/1042346995_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_09b0bc4db4f80a5a0841c2b6dec50099.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, محمد حمدان حميدتي

"حميدتي" في زيارة إلى أديس أبابا

08:11 GMT 22.01.2022
© REUTERS / Mahmoud Hjajنائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع حميدتي
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Mahmoud Hjaj
تابعنا عبر
أكد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني أن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، والملقب بـ "حميدتي"، توجه صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وحسب البيان الذي نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد توجه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وقال البيان إن "زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى إثيوبيا تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".
ولفت البيان إلى أن حميدتي سوف يقوم بإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين في جمهورية اثيوبيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية