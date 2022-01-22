"حميدتي" في زيارة إلى أديس أبابا

وحسب البيان الذي نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد توجه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين.وقال البيان إن "زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى إثيوبيا تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".ولفت البيان إلى أن حميدتي سوف يقوم بإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين في جمهورية اثيوبيا.
أكد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني أن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، والملقب بـ "حميدتي"، توجه صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وحسب البيان الذي نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد توجه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وقال البيان إن "زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى إثيوبيا تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".